https://ria.ru/20240829/rossiya-1969251520.html
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries - РИА Новости, 29.08.2024
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries
Российские пользователи жалуются на сбой в работе маркетплейса Wildberries, следует из данных "Сбой.РФ". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:06
2024-08-29T15:06
2024-08-29T15:09
технологии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
wildberries
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на сбой в работе маркетплейса Wildberries, следует из данных "Сбой.РФ".Отмечается, что наибольшее количество сообщений о проблемах с сервисом (32 процента) пришло из Москвы, Московской области (11 процентов) и Санкт-Петербурга (шесть процентов).Заказчики жалуются, что не загружаются данные о доставках и покупках, чеки и личные данные. Некоторые не могут получить деньги за отмененный заказ, а отдельные клиенты не могут получить товар в пунктах выдачи заказов.
https://ria.ru/20240805/wildberries-1964065800.html
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технологии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, wildberries
Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Wildberries
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries
Сбой.РФ: в работе маркетплейса Wildberries произошел сбой