https://ria.ru/20240829/rossiya-1969251520.html

Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries

Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries - РИА Новости, 29.08.2024

Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries

Российские пользователи жалуются на сбой в работе маркетплейса Wildberries, следует из данных "Сбой.РФ". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:06

2024-08-29T15:06

2024-08-29T15:09

технологии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

wildberries

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на сбой в работе маркетплейса Wildberries, следует из данных "Сбой.РФ".Отмечается, что наибольшее количество сообщений о проблемах с сервисом (32 процента) пришло из Москвы, Московской области (11 процентов) и Санкт-Петербурга (шесть процентов).Заказчики жалуются, что не загружаются данные о доставках и покупках, чеки и личные данные. Некоторые не могут получить деньги за отмененный заказ, а отдельные клиенты не могут получить товар в пунктах выдачи заказов.

https://ria.ru/20240805/wildberries-1964065800.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, wildberries