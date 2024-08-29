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Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries - РИА Новости, 29.08.2024
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15:06 29.08.2024 (обновлено: 15:09 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/rossiya-1969251520.html
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries - РИА Новости, 29.08.2024
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries
Российские пользователи жалуются на сбой в работе маркетплейса Wildberries, следует из данных "Сбой.РФ". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:06
2024-08-29T15:09
технологии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
wildberries
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на сбой в работе маркетплейса Wildberries, следует из данных "Сбой.РФ".Отмечается, что наибольшее количество сообщений о проблемах с сервисом (32 процента) пришло из Москвы, Московской области (11 процентов) и Санкт-Петербурга (шесть процентов).Заказчики жалуются, что не загружаются данные о доставках и покупках, чеки и личные данные. Некоторые не могут получить деньги за отмененный заказ, а отдельные клиенты не могут получить товар в пунктах выдачи заказов.
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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технологии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, wildberries
Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Wildberries
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries

Сбой.РФ: в работе маркетплейса Wildberries произошел сбой

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанк Wildberries
 Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на сбой в работе маркетплейса Wildberries, следует из данных "Сбой.РФ".
Отмечается, что наибольшее количество сообщений о проблемах с сервисом (32 процента) пришло из Москвы, Московской области (11 процентов) и Санкт-Петербурга (шесть процентов).
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Wildberries официально объединилась с Russ
5 августа, 08:50
Заказчики жалуются, что не загружаются данные о доставках и покупках, чеки и личные данные. Некоторые не могут получить деньги за отмененный заказ, а отдельные клиенты не могут получить товар в пунктах выдачи заказов.
 
ТехнологииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургWildberries
 
 
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