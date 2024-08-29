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Технический прогресс защитит Россию от любых внешних угроз, заявил Нарышкин - РИА Новости, 29.08.2024
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13:55 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/rossiya-1969220711.html
Технический прогресс защитит Россию от любых внешних угроз, заявил Нарышкин
Технический прогресс защитит Россию от любых внешних угроз, заявил Нарышкин - РИА Новости, 29.08.2024
Технический прогресс защитит Россию от любых внешних угроз, заявил Нарышкин
РФ будет находиться в авангарде технического прогресса, останется неуязвимой для диктата и любых угроз, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:55
2024-08-29T13:55
безопасность
россия
сергей нарышкин
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. РФ будет находиться в авангарде технического прогресса, останется неуязвимой для диктата и любых угроз, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Россия всегда будет находиться в авангарде военно-технического прогресса, а значит, останется неуязвимой для чужого диктата и для любых внешних угроз", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Он уточнил, что сегодня любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию России неизменно пересекаются. Для этого в стране есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, уникальные специалисты - учёные, инженеры, конструкторы. "У отечественной внешней разведки накопился богатейший опыт сотрудничества с крупнейшими научными института и передовыми корпорациями России", - добавил Нарышкин.
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безопасность, россия, сергей нарышкин
Безопасность, Россия, Сергей Нарышкин
Технический прогресс защитит Россию от любых внешних угроз, заявил Нарышкин

Нарышкин: Россия останется неуязвимой для диктата и любых угроз

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. РФ будет находиться в авангарде технического прогресса, останется неуязвимой для диктата и любых угроз, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Россия всегда будет находиться в авангарде военно-технического прогресса, а значит, останется неуязвимой для чужого диктата и для любых внешних угроз", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.
Он уточнил, что сегодня любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию России неизменно пересекаются. Для этого в стране есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, уникальные специалисты - учёные, инженеры, конструкторы.
"У отечественной внешней разведки накопился богатейший опыт сотрудничества с крупнейшими научными института и передовыми корпорациями России", - добавил Нарышкин.
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Россия работает над ядерным оружием ради мира, заявили в РФЯЦ-ВНИИЭФ
29 августа, 03:54
 
БезопасностьРоссияСергей Нарышкин
 
 
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