https://ria.ru/20240829/rossiya-1969220711.html

Технический прогресс защитит Россию от любых внешних угроз, заявил Нарышкин

Технический прогресс защитит Россию от любых внешних угроз, заявил Нарышкин - РИА Новости, 29.08.2024

Технический прогресс защитит Россию от любых внешних угроз, заявил Нарышкин

РФ будет находиться в авангарде технического прогресса, останется неуязвимой для диктата и любых угроз, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:55

2024-08-29T13:55

2024-08-29T13:55

безопасность

россия

сергей нарышкин

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. РФ будет находиться в авангарде технического прогресса, останется неуязвимой для диктата и любых угроз, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Россия всегда будет находиться в авангарде военно-технического прогресса, а значит, останется неуязвимой для чужого диктата и для любых внешних угроз", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Он уточнил, что сегодня любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию России неизменно пересекаются. Для этого в стране есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, уникальные специалисты - учёные, инженеры, конструкторы. "У отечественной внешней разведки накопился богатейший опыт сотрудничества с крупнейшими научными института и передовыми корпорациями России", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20240829/oruzhie-1969102156.html

россия

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безопасность, россия, сергей нарышкин