https://ria.ru/20240829/rossiya-1969130780.html

Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии

Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии - РИА Новости, 29.08.2024

Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии

Вооруженные силы России успешно продвигаются на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в ДНР, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:42

2024-08-29T09:42

2024-08-29T11:06

в мире

донецкая народная республика

красноармейск

россия

дэвид коэн

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно продвигаются на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в ДНР, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, его запись выложил C-SPAN."Россияне добиваются там определенных успехов", — признал он.Коэн добавил, что российская армия, вероятно, сможет взять Красноармейск.Владимир Зеленский 26 августа назвал Красноармейское направление наиболее сложным для украинских войск.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240828/vsu-1968998334.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968784543.html

донецкая народная республика

красноармейск

россия

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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, россия, дэвид коэн, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)