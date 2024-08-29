https://ria.ru/20240829/rossiya-1969130780.html
Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии
Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии - РИА Новости, 29.08.2024
Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии
Вооруженные силы России успешно продвигаются на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в ДНР, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:42
2024-08-29T09:42
2024-08-29T11:06
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
россия
дэвид коэн
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно продвигаются на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в ДНР, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, его запись выложил C-SPAN."Россияне добиваются там определенных успехов", — признал он.Коэн добавил, что российская армия, вероятно, сможет взять Красноармейск.Владимир Зеленский 26 августа назвал Красноармейское направление наиболее сложным для украинских войск.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240828/vsu-1968998334.html
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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, россия, дэвид коэн, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Россия, Дэвид Коэн, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии
Замглавы ЦРУ Коэн признал продвижение ВС России на Красноармейском направлении