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Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии - РИА Новости, 29.08.2024
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09:42 29.08.2024 (обновлено: 11:06 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/rossiya-1969130780.html
Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии
Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии - РИА Новости, 29.08.2024
Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии
Вооруженные силы России успешно продвигаются на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в ДНР, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:42
2024-08-29T11:06
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
россия
дэвид коэн
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно продвигаются на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в ДНР, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, его запись выложил C-SPAN."Россияне добиваются там определенных успехов", — признал он.Коэн добавил, что российская армия, вероятно, сможет взять Красноармейск.Владимир Зеленский 26 августа назвал Красноармейское направление наиболее сложным для украинских войск.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240828/vsu-1968998334.html
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донецкая народная республика
красноармейск
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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, россия, дэвид коэн, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Россия, Дэвид Коэн, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Американская разведка сделала важное заявление о положении российской армии

Замглавы ЦРУ Коэн признал продвижение ВС России на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно продвигаются на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в ДНР, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, его запись выложил C-SPAN.
"Россияне добиваются там определенных успехов", — признал он.
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Вчера, 15:15
Коэн добавил, что российская армия, вероятно, сможет взять Красноармейск.
Владимир Зеленский 26 августа назвал Красноармейское направление наиболее сложным для украинских войск.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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В миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскРоссияДэвид КоэнВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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