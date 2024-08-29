https://ria.ru/20240829/rosatom-1969190988.html
"Росатом" изготовил первую партию топлива для нового сверхмощного реактора
"Росатом" изготовил первую партию топлива для нового сверхмощного реактора - РИА Новости, 29.08.2024
"Росатом" изготовил первую партию топлива для нового сверхмощного реактора
Ученые "Росатома" изготовили первую опытную партию топлива для строящегося в России сверхмощного многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:51
2024-08-29T12:51
2024-08-29T12:51
россия
димитровград
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ученые "Росатома" изготовили первую опытную партию топлива для строящегося в России сверхмощного многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики. "Специалисты отделения топливных технологий "Научно-исследовательского института атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, входит в научный дивизион "Росатома") изготовили опытную партию тепловыделяющих элементов (твэлов) с виброуплотненным уран-плутониевым МОКС-топливом для многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР, который строится в Ульяновской области", - говорится в сообщении "Росатома". Работа была выполнена в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации". "Впервые изготовлена опытная партия твэлов нового дизайна. В последующем данные тепловыделяющие элементы будут входить в состав штатных тепловыделяющих сборок, используемых в активной зоне строящегося на площадке института реактора МБИР. Данная конструкция твэла обеспечивает высокую плотность нейтронного потока в активной зоне, что делает МБИР наиболее привлекательным аппаратом для проведения реакторных испытаний", – прокомментировал начальник отделения топливных технологий НИИАР Александр Святкин, слова которого приведены в сообщении. Отмечается, что топливные элементы успешно прошли приемочные испытания, что позволяет перейти к производству топлива для стартовой загрузки исследовательского реактора. "Государственный научный центр НИИАР начинает подготовку к производству стартовой загрузки МБИР с целью обеспечения своевременного физического и энергетического пуска реактора", – отметил директор НИИАР Александр Тузов. Сооружение на площадке НИИАР реактора МБИР – важнейший проект долгосрочного развития экспериментальной базы отечественной атомной отрасли, который позволит обеспечить лидерство России в развитии инновационных реакторных технологий на следующие полвека. Тепловая мощность реактора – 150 МВт, электрическая мощность – 55 МВт. Предполагается, что новый реактор обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Ожидается, что его возможности позволят расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, а также помогут ускорить и обосновать создание безопасных ядерных энергетических установок IV поколения. МОКС-топливо (от англ. mixed oxide) – смешанное оксидное ядерное топливо, состоящее из изотопов урана и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, получаемый при переработке отработавшего ядерного топлива традиционных энергетических реакторов ВВЭР, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана – ОГФУ, так называемых вторичных "хвостов" обогатительного производства).
https://ria.ru/20231221/rosatom-1917201829.html
https://ria.ru/20240729/reaktor-1962719598.html
https://ria.ru/20240715/rossija-1959781725.html
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россия, димитровград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Димитровград, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" изготовил первую партию топлива для нового сверхмощного реактора
"Росатом" изготовил первую партию топлива для реактора на быстрых нейтронах МБИР
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ученые "Росатома" изготовили первую опытную партию топлива для строящегося в России сверхмощного многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики.
"Специалисты отделения топливных технологий "Научно-исследовательского института атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, входит в научный дивизион "Росатома") изготовили опытную партию тепловыделяющих элементов (твэлов) с виброуплотненным уран-плутониевым МОКС-топливом для многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР, который строится в Ульяновской области", - говорится в сообщении "Росатома".
Работа была выполнена в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации".
"Впервые изготовлена опытная партия твэлов нового дизайна. В последующем данные тепловыделяющие элементы будут входить в состав штатных тепловыделяющих сборок, используемых в активной зоне строящегося на площадке института реактора МБИР. Данная конструкция твэла обеспечивает высокую плотность нейтронного потока в активной зоне, что делает МБИР наиболее привлекательным аппаратом для проведения реакторных испытаний", – прокомментировал начальник отделения топливных технологий НИИАР Александр Святкин, слова которого приведены в сообщении.
Отмечается, что топливные элементы успешно прошли приемочные испытания, что позволяет перейти к производству топлива для стартовой загрузки исследовательского реактора.
"Государственный научный центр НИИАР начинает подготовку к производству стартовой загрузки МБИР с целью обеспечения своевременного физического и энергетического пуска реактора", – отметил директор НИИАР Александр Тузов.
Сооружение на площадке НИИАР реактора МБИР – важнейший проект долгосрочного развития экспериментальной базы отечественной атомной отрасли, который позволит обеспечить лидерство России в развитии инновационных реакторных технологий на следующие полвека. Тепловая мощность реактора – 150 МВт, электрическая мощность – 55 МВт. Предполагается, что новый реактор обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Ожидается, что его возможности позволят расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, а также помогут ускорить и обосновать создание безопасных ядерных энергетических установок IV поколения.
МОКС-топливо (от англ. mixed oxide) – смешанное оксидное ядерное топливо, состоящее из изотопов урана и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, получаемый при переработке отработавшего ядерного топлива традиционных энергетических реакторов ВВЭР, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана – ОГФУ, так называемых вторичных "хвостов" обогатительного производства).