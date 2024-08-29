На Западе рассказали, что произошло с ВСУ из-за атаки на Курскую область
Риттер заявил, что ВСУ попали в ловушку в Курской области
© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"С военной точки зрения Россия находится в чрезвычайно выгодном положении, потому что стратегический резерв (ВСУ - Прим.ред) не только задействован, но и оказался в ловушке и не может выбраться из нее, чтобы помогать там, где он больше всего нужен, а именно – на фронте в Донбассе, где прямо сейчас рушится украинская оборона", — сказал он.
"С военной точки зрения Россия находится в чрезвычайно выгодном положении, потому что стратегический резерв (ВСУ - Прим.ред) не только задействован, но и оказался в ловушке и не может выбраться из нее, чтобы помогать там, где он больше всего нужен, а именно – на фронте в Донбассе, где прямо сейчас рушится украинская оборона", — сказал он.
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Риттер добавил, что скоро у ВСУ не будет иного выбора, кроме как оставить свои позиции в ДНР и отступить за реку Днепр.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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