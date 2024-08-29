https://ria.ru/20240829/ritter-1969222761.html

На Западе рассказали, что произошло с ВСУ из-за атаки на Курскую область

На Западе рассказали, что произошло с ВСУ из-за атаки на Курскую область - РИА Новости, 29.08.2024

На Западе рассказали, что произошло с ВСУ из-за атаки на Курскую область

ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "С военной точки зрения... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:01

2024-08-29T14:01

2024-08-29T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

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курская область

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "С военной точки зрения Россия находится в чрезвычайно выгодном положении, потому что стратегический резерв (ВСУ - Прим.ред) не только задействован, но и оказался в ловушке и не может выбраться из нее, чтобы помогать там, где он больше всего нужен, а именно – на фронте в Донбассе, где прямо сейчас рушится украинская оборона", — сказал он.Риттер добавил, что скоро у ВСУ не будет иного выбора, кроме как оставить свои позиции в ДНР и отступить за реку Днепр.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969211369.html

https://ria.ru/20240829/merkuris-1969157327.html

россия

курская область

донецк

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в мире, вооруженные силы украины, россия, курская область, донецк