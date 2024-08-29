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На Западе рассказали, что произошло с ВСУ из-за атаки на Курскую область - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 29.08.2024 (обновлено: 17:23 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ritter-1969222761.html
На Западе рассказали, что произошло с ВСУ из-за атаки на Курскую область
На Западе рассказали, что произошло с ВСУ из-за атаки на Курскую область - РИА Новости, 29.08.2024
На Западе рассказали, что произошло с ВСУ из-за атаки на Курскую область
ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "С военной точки зрения... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:01
2024-08-29T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
курская область
донецк
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "С военной точки зрения Россия находится в чрезвычайно выгодном положении, потому что стратегический резерв (ВСУ - Прим.ред) не только задействован, но и оказался в ловушке и не может выбраться из нее, чтобы помогать там, где он больше всего нужен, а именно – на фронте в Донбассе, где прямо сейчас рушится украинская оборона", — сказал он.Риттер добавил, что скоро у ВСУ не будет иного выбора, кроме как оставить свои позиции в ДНР и отступить за реку Днепр.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969211369.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, курская область, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Донецк
На Западе рассказали, что произошло с ВСУ из-за атаки на Курскую область

Риттер заявил, что ВСУ попали в ловушку в Курской области

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"С военной точки зрения Россия находится в чрезвычайно выгодном положении, потому что стратегический резерв (ВСУ - Прим.ред) не только задействован, но и оказался в ловушке и не может выбраться из нее, чтобы помогать там, где он больше всего нужен, а именно – на фронте в Донбассе, где прямо сейчас рушится украинская оборона", — сказал он.
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"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности
29 августа, 13:31
Риттер добавил, что скоро у ВСУ не будет иного выбора, кроме как оставить свои позиции в ДНР и отступить за реку Днепр.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьДонецк
 
 
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