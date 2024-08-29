https://ria.ru/20240829/rezervy-1969280529.html

Международные резервы России достигли максимума с февраля 2022 года

Международные резервы России достигли максимума с февраля 2022 года - РИА Новости, 29.08.2024

Международные резервы России достигли максимума с февраля 2022 года

Международные резервы РФ с 16 по 23 августа увеличились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и достигли 614,5 миллиарда долларов - максимума с конца февраля... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:39

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Международные резервы РФ с 16 по 23 августа увеличились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и достигли 614,5 миллиарда долларов - максимума с конца февраля 2022 года, следует из материалов Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 23 августа 2024 года составили 614,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,6 миллиарда долларов США, или на 0,8%, главным образом, за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении. Если смотреть по еженедельным данным, то это максимальный уровень с 25 февраля 2022 года, когда российские золотовалютные активы составляли 629,4 миллиарда долларов. А по ежемесячным данным последний раз выше было на начало дня 1 марта 2022 года, то есть на конец дня 28 февраля 2022 года, когда резервы составили 617,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20240829/inflyatsiya-1969275020.html

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