https://ria.ru/20240829/razvedka-1969108505.html

В "Росатоме" рассказали об успехах советской разведки в атомном проекте

В "Росатоме" рассказали об успехах советской разведки в атомном проекте - РИА Новости, 29.08.2024

В "Росатоме" рассказали об успехах советской разведки в атомном проекте

Советская разведка добыла данные, на основе которых руководство СССР в 1942 году приняло решение начать отечественный атомный проект, а также получила сведения... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T06:10

2024-08-29T06:10

2024-08-29T06:10

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кембриджская пятерка

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Советская разведка добыла данные, на основе которых руководство СССР в 1942 году приняло решение начать отечественный атомный проект, а также получила сведения об устройстве первого ядерного заряда США, что позволило вести работы в нужном направлении и выиграть время, заявил в интервью РИА Новости по случаю 75-летия испытания первого советского ядерного заряда замдиректора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики по развитию, внештатный советник гендиректора "Росатома" Лев Рябев. По мнению специалистов, успешное испытание первого советского заряда для атомной бомбы РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы. "Конечно, способствовали успеху, особенно на первом этапе, материалы разведки, вне всякого сомнения. Я даже больше скажу: именно материалы, полученные нашей разведкой – как внешней разведкой органов государственной безопасности, так и военной разведкой, привели к тому, что руководство СССР в конце сентября 1942 года, в тяжелейшие дни Сталинградской битвы, постановило начать работы над нашим атомным проектом", - рассказал Герой России Рябев, в 1986-1989 руководивший атомной отраслью СССР. Внешней разведке информацию помогала добывать "Кембриджская пятерка" в Великобритании; там же, в британском атомном проекте, работал выдающийся ученый Клаус Фукс – он сначала был агентом советской военной разведки, а затем работал на внешнюю разведку СССР, напомнил Рябев. "Разведывательные материалы были переданы Курчатову осенью 1942 года. Он с ними ознакомился и понял, что этим надо заниматься, что именно от этого зависит будущее нашей страны, и надо сделать все для того, чтобы наша страна тоже имела это оружие. И это его, конечно, выдающееся решение", - отметил собеседник агентства. "Так что первый кардинальный шаг разведки – добыча материалов для начала работы над советским атомным проектом. Но еще один кардинальный шаг был сделан разведкой, когда были получены данные по имплозии – сжатию ядерного делящегося материала с помощью высокоэффективной взрывчатки", - подчеркнул Рябев. По его словам, поначалу считалось, что пушечная схема атомной бомбы, в которой происходит очень быстрое сближение двух частей делящегося материала, применима как к урану, так и к плутонию. "Но американцы выяснили, что плутоний имеет большой нейтронный фон, который в пушечной схеме вызовет нежелательное преждевременное деление ядер, преждевременную детонацию", - пояснил Рябев. В таком случае эффект, по сути, был бы нулевым. "Но если сжать плутоний, то все получится. И необходимая информация на эту тему поступала в СССР от Клауса Фукса, который тогда работал в США и занимался вопросами имплозии. В результате произошел резкий поворот в нашем атомном проекте, приоритет уже дается имплозии. Это было критически важно. Потому что обогащенного урана для пушечной схемы у нас тогда не было, впервые он был получен в СССР в 1950 году", - добавил собеседник агентства. Но советские ученые, получив необходимые ключевые материалы по линии разведки, шли вперед сами, развивая и совершенствуя все то, что было необходимо для создания атомных бомб, подчеркнул Рябев. Самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. От резидентур в США, Англии и других странах внешняя и военная разведка СССР получили необходимую информацию, позволившую Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота на фоне наращивания США своего ядерного арсенала. Сами же разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании отечественного ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного щита, ибо они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет.

https://ria.ru/20240829/atom-1969091171.html

https://ria.ru/20240829/atomnaya_bomba-1968716167.html

https://ria.ru/20240829/sssr-1969101360.html

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ссср, сша, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", кембриджская пятерка, общество