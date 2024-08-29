https://ria.ru/20240829/rakova-1969277315.html
Ракова: выявление ранней онкологии выросло в Москве за три года с 40 до 54%
Ракова: выявление ранней онкологии выросло в Москве за три года с 40 до 54% - РИА Новости, 29.08.2024
Ракова: выявление ранней онкологии выросло в Москве за три года с 40 до 54%
Выявление онкологии на ранней стадии выросло с 40 до 54% после открытия эндоскопических центров в Москве, сейчас в городе работают четыре учреждения такого... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:26
2024-08-29T16:26
2024-08-29T16:26
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выявление онкологии на ранней стадии выросло с 40 до 54% после открытия эндоскопических центров в Москве, сейчас в городе работают четыре учреждения такого типа, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В четверг вице-мэр поблагодарила коллективы эндоскопических центров в Гостином дворе и наградила их благодарственными письмами мэра столицы за выдающиеся результаты и большой вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи москвичам. "Эндоскопические центры уже значимо влияют на раннюю выявляемость онкологических заболеваний. По колоректальному раку буквально за три года исключительно благодаря вашей работе мы увеличили раннюю выявляемость с 40 до 54%, а это тысячи спасенных жизней москвичей", - сказала Ракова в ходе мероприятия. Сегодня в Москве работают четыре высокопотоковых эндоскопических центра: в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени Сергея Боткина, Городской клинической больнице имени Валентина Буянова, в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" и в Московском клиническом научно-практическом центре имени Анатолия Логинова.
https://ria.ru/20240820/moskva-1967241917.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , онкология
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Анастасия Ракова , Онкология
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выявление онкологии на ранней стадии выросло с 40 до 54% после открытия эндоскопических центров в Москве, сейчас в городе работают четыре учреждения такого типа, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В четверг вице-мэр поблагодарила коллективы эндоскопических центров в Гостином дворе и наградила их благодарственными письмами мэра столицы за выдающиеся результаты и большой вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи москвичам.
"Эндоскопические центры уже значимо влияют на раннюю выявляемость онкологических заболеваний. По колоректальному раку буквально за три года исключительно благодаря вашей работе мы увеличили раннюю выявляемость с 40 до 54%, а это тысячи спасенных жизней москвичей", - сказала Ракова
в ходе мероприятия.
Сегодня в Москве работают четыре высокопотоковых эндоскопических центра: в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени Сергея Боткина, Городской клинической больнице имени Валентина Буянова, в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" и в Московском клиническом научно-практическом центре имени Анатолия Логинова.