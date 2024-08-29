https://ria.ru/20240829/rafale-1969338057.html

Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции

Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции - РИА Новости, 30.08.2024

Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции

Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale с логистическим пакетом за 2,7 миллиарда евро, сообщил сербский президент РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-29T21:33

2024-08-29T21:33

2024-08-30T10:57

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rafale

сербия

александр вучич

эммануэль макрон

братислав гашич

белград (город)

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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale с логистическим пакетом за 2,7 миллиарда евро, сообщил сербский президент Александр Вучич.Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в четверг в ходе визита в Сербию французского президента Эммануэля Макрона подписали сербский министр обороны Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие."Для нас большая весть — покупка Rafale, увидите - буду полностью открыт, договор подписан с полным вспомогательным логистическим пакетом, запасными частями и оборудованием. Общая стоимость пакета - 2,7 миллиарда (евро), 12 полностью новых самолетов будут в собственности республики Сербия. Для нас это огромная новость, это внесёт значительный вклад в увеличение обороноспособности нашей армии", — заявил Вучич.Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, "один из трёх сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.

https://ria.ru/20240829/sotrudnichestvo-1969340732.html

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в мире, франция, rafale, сербия, александр вучич, эммануэль макрон, братислав гашич, белград (город), dassault aviation