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Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции - РИА Новости, 30.08.2024
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21:33 29.08.2024 (обновлено: 10:57 30.08.2024)
https://ria.ru/20240829/rafale-1969338057.html
Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции
Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции - РИА Новости, 30.08.2024
Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции
Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale с логистическим пакетом за 2,7 миллиарда евро, сообщил сербский президент РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T21:33
2024-08-30T10:57
в мире
франция
rafale
сербия
александр вучич
эммануэль макрон
братислав гашич
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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale с логистическим пакетом за 2,7 миллиарда евро, сообщил сербский президент Александр Вучич.Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в четверг в ходе визита в Сербию французского президента Эммануэля Макрона подписали сербский министр обороны Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие."Для нас большая весть — покупка Rafale, увидите - буду полностью открыт, договор подписан с полным вспомогательным логистическим пакетом, запасными частями и оборудованием. Общая стоимость пакета - 2,7 миллиарда (евро), 12 полностью новых самолетов будут в собственности республики Сербия. Для нас это огромная новость, это внесёт значительный вклад в увеличение обороноспособности нашей армии", — заявил Вучич.Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, "один из трёх сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
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в мире, франция, rafale, сербия, александр вучич, эммануэль макрон, братислав гашич, белград (город), dassault aviation
В мире, Франция, Rafale, Сербия, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Братислав Гашич, Белград (город), Dassault Aviation
Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции

Вучич: Сербия покупает у Франции 12 Rafale за 2,7 млрд евро

© AP Photo / Darko VojinovicМинистр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024
Министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024
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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale с логистическим пакетом за 2,7 миллиарда евро, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в четверг в ходе визита в Сербию французского президента Эммануэля Макрона подписали сербский министр обороны Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие.
"Для нас большая весть — покупка Rafale, увидите - буду полностью открыт, договор подписан с полным вспомогательным логистическим пакетом, запасными частями и оборудованием. Общая стоимость пакета - 2,7 миллиарда (евро), 12 полностью новых самолетов будут в собственности республики Сербия. Для нас это огромная новость, это внесёт значительный вклад в увеличение обороноспособности нашей армии", — заявил Вучич.
Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, "один из трёх сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Сербия и Франция подписали 12 документов о сотрудничестве
29 августа, 21:56
 
В миреФранцияRafaleСербияАлександр ВучичЭммануэль МакронБратислав ГашичБелград (город)Dassault Aviation
 
 
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