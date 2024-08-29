Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции
Вучич: Сербия покупает у Франции 12 Rafale за 2,7 млрд евро
© AP Photo / Darko VojinovicМинистр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale с логистическим пакетом за 2,7 миллиарда евро, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в четверг в ходе визита в Сербию французского президента Эммануэля Макрона подписали сербский министр обороны Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие.
"Для нас большая весть — покупка Rafale, увидите - буду полностью открыт, договор подписан с полным вспомогательным логистическим пакетом, запасными частями и оборудованием. Общая стоимость пакета - 2,7 миллиарда (евро), 12 полностью новых самолетов будут в собственности республики Сербия. Для нас это огромная новость, это внесёт значительный вклад в увеличение обороноспособности нашей армии", — заявил Вучич.
Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, "один из трёх сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
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29 августа, 21:56