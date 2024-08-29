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Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами - РИА Новости, 29.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:31
2024-08-29T07:31
2024-08-29T07:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
республика крым
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, два - над Брянской областью и один над Белгородской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, белгородская область, брянская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Республика Крым
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами
МО: ПВО уничтожила шесть БПЛА ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями