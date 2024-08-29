https://ria.ru/20240829/pvo-1969112628.html

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами - РИА Новости, 29.08.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:31

2024-08-29T07:31

2024-08-29T07:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

брянская область

республика крым

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, два - над Брянской областью и один над Белгородской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

брянская область

республика крым

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безопасность, россия, белгородская область, брянская область, республика крым