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Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 29.08.2024 (обновлено: 07:36 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/pvo-1969112628.html
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами - РИА Новости, 29.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:31
2024-08-29T07:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
республика крым
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, два - над Брянской областью и один над Белгородской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
брянская область
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безопасность, россия, белгородская область, брянская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Республика Крым
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами

МО: ПВО уничтожила шесть БПЛА ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Уточняется, что три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, два - над Брянской областью и один над Белгородской.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьБрянская областьРеспублика Крым
 
 
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