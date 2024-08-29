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В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 29.08.2024 (обновлено: 07:40 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/pvo-1969112523.html
В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей
В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей - РИА Новости, 29.08.2024
В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей
В Севастополе отразили атаку ВСУ, предварительно в акватории уничтожено семь целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:29
2024-08-29T07:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Севастополе отразили атаку ВСУ, предварительно в акватории уничтожено семь целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа", - написал Развожаев.По информации спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил он.
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россия, безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей

Развожаев: в акватории моря уничтожили четыре БПЛА и три безэкипажных катера

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Севастополе отразили атаку ВСУ, предварительно в акватории уничтожено семь целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа", - написал Развожаев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По информации спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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