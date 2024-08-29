https://ria.ru/20240829/pvo-1969112523.html
В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей
В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей - РИА Новости, 29.08.2024
В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей
В Севастополе отразили атаку ВСУ, предварительно в акватории уничтожено семь целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:29
2024-08-29T07:29
2024-08-29T07:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964560976_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_eaf9571b4485eb0e9ef35fd38230c979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Севастополе отразили атаку ВСУ, предварительно в акватории уничтожено семь целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа", - написал Развожаев.По информации спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964560976_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_30ddb26bd7ac77fc694a818712f75439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей
Развожаев: в акватории моря уничтожили четыре БПЛА и три безэкипажных катера