https://ria.ru/20240829/pvo-1969112523.html

В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей

В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей - РИА Новости, 29.08.2024

В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей

В Севастополе отразили атаку ВСУ, предварительно в акватории уничтожено семь целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:29

2024-08-29T07:29

2024-08-29T07:40

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964560976_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_eaf9571b4485eb0e9ef35fd38230c979.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Севастополе отразили атаку ВСУ, предварительно в акватории уничтожено семь целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа", - написал Развожаев.По информации спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины