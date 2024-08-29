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В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ над акваторией моря - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 29.08.2024 (обновлено: 03:35 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/pvo-1969100822.html
В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ над акваторией моря
В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ над акваторией моря - РИА Новости, 29.08.2024
В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ над акваторией моря
Российские военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника над акваторией моря, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:28
2024-08-29T03:35
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника над акваторией моря, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито два БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — написал он.Глава региона попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
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севастополь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ над акваторией моря

Развожаев: в Севастополе работает ПВО, уже сбили два БПЛА над акваторией моря

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника над акваторией моря, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито два БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — написал он.
Глава региона попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссияМихаил Развожаев
 
 
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