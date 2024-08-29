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В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ над акваторией моря

В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ над акваторией моря - РИА Новости, 29.08.2024

В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ над акваторией моря

Российские военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника над акваторией моря, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:28

2024-08-29T03:28

2024-08-29T03:35

специальная военная операция на украине

севастополь

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вооруженные силы рф

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россия

михаил развожаев

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника над акваторией моря, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито два БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — написал он.Глава региона попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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севастополь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, михаил развожаев