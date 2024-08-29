https://ria.ru/20240829/pvo-1969100146.html

В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ

В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024

В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:19

2024-08-29T03:19

2024-08-29T03:21

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении одного украинского беспилотника самолетного типа над Брянской областью."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240829/oshibka-1969094742.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, александр богомаз