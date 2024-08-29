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В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:23
2024-08-29T02:23
2024-08-29T02:25
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью, пострадавших нет