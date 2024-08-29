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ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин

ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин - РИА Новости, 29.08.2024

ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин

Промсвязьбанк является ведущим банком по обеспечению и сопровождению гособоронзаказа, очень активно работает в "оборонке", заявил президент РФ Владимир Путин во РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:17

2024-08-29T14:17

2024-08-29T14:32

владимир путин

промсвязьбанк

петр фрадков

россия

экономика

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Промсвязьбанк является ведущим банком по обеспечению и сопровождению гособоронзаказа, очень активно работает в "оборонке", заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым в четверг."Петр Михайлович, ПСБ - один из крупнейших наших банков, работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк, наверное, является ведущим по обеспечению и сопровождению гособороназказа, работает очень активно в оборонке. Собственно говоря, мы для этого его и создавали", - сказал Путин.

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Встреча Путина с председателем Промсвязьбанка Путин в Кремле встретился с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Президент отметил, что банк очень активно работает по сопровождению гособоронзаказа. Фрадков, в свою очередь, рассказал о работе ПСБ, в том числе в новых регионах, где у банка 460 отделений. 2024-08-29T14:17 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, промсвязьбанк, петр фрадков, россия, экономика