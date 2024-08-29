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ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин
ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин - РИА Новости, 29.08.2024
ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин
Промсвязьбанк является ведущим банком по обеспечению и сопровождению гособоронзаказа, очень активно работает в "оборонке", заявил президент РФ Владимир Путин во РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:17
2024-08-29T14:17
2024-08-29T14:32
владимир путин
промсвязьбанк
петр фрадков
россия
экономика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Промсвязьбанк является ведущим банком по обеспечению и сопровождению гособоронзаказа, очень активно работает в "оборонке", заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым в четверг."Петр Михайлович, ПСБ - один из крупнейших наших банков, работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк, наверное, является ведущим по обеспечению и сопровождению гособороназказа, работает очень активно в оборонке. Собственно говоря, мы для этого его и создавали", - сказал Путин.
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Встреча Путина с председателем Промсвязьбанка
Путин в Кремле встретился с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Президент отметил, что банк очень активно работает по сопровождению гособоронзаказа. Фрадков, в свою очередь, рассказал о работе ПСБ, в том числе в новых регионах, где у банка 460 отделений.
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владимир путин, промсвязьбанк, петр фрадков, россия, экономика
Владимир Путин, Промсвязьбанк, Петр Фрадков, Россия, Экономика
ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин
Президент РФ Путин: ПСБ очень активно работает по сопровождению гособоронзаказа