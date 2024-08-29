Рейтинг@Mail.ru
ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 29.08.2024 (обновлено: 14:32 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/putin-1969227911.html
ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин
ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин - РИА Новости, 29.08.2024
ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин
Промсвязьбанк является ведущим банком по обеспечению и сопровождению гособоронзаказа, очень активно работает в "оборонке", заявил президент РФ Владимир Путин во РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:17
2024-08-29T14:32
владимир путин
промсвязьбанк
петр фрадков
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969236133_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3995512a00a12b7d5e811faf8260e3c2.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Промсвязьбанк является ведущим банком по обеспечению и сопровождению гособоронзаказа, очень активно работает в "оборонке", заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым в четверг."Петр Михайлович, ПСБ - один из крупнейших наших банков, работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк, наверное, является ведущим по обеспечению и сопровождению гособороназказа, работает очень активно в оборонке. Собственно говоря, мы для этого его и создавали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240816/psb-1966583775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с председателем Промсвязьбанка
Путин в Кремле встретился с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Президент отметил, что банк очень активно работает по сопровождению гособоронзаказа. Фрадков, в свою очередь, рассказал о работе ПСБ, в том числе в новых регионах, где у банка 460 отделений.
2024-08-29T14:17
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969236133_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a3232c3d2d73bd04b8f45a9bf622fe3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, промсвязьбанк, петр фрадков, россия, экономика
Владимир Путин, Промсвязьбанк, Петр Фрадков, Россия, Экономика
ПСБ активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил Путин

Президент РФ Путин: ПСБ очень активно работает по сопровождению гособоронзаказа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Промсвязьбанк является ведущим банком по обеспечению и сопровождению гособоронзаказа, очень активно работает в "оборонке", заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым в четверг.
"Петр Михайлович, ПСБ - один из крупнейших наших банков, работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк, наверное, является ведущим по обеспечению и сопровождению гособороназказа, работает очень активно в оборонке. Собственно говоря, мы для этого его и создавали", - сказал Путин.
Мужчина расплачивается картой - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Число терминалов оплаты ПСБ в новых регионах превысило 50 тысяч
16 августа, 13:30
 
Владимир ПутинПромсвязьбанкПетр ФрадковРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала