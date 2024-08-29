https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

В Кремле анонсировали обширную программу Путина на ВЭФ-2024

В Кремле анонсировали обширную программу Путина на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 29.08.2024

В Кремле анонсировали обширную программу Путина на ВЭФ-2024

Владимир Путин сейчас готовится к Восточному экономическому форуму, где у него запланирована обширная программа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:46

2024-08-29T12:46

2024-08-29T13:33

владивосток

россия

дмитрий песков

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин сейчас готовится к Восточному экономическому форуму, где у него запланирована обширная программа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе международная", — сказал представитель Кремля.Он уточнил, что состоится и пленарное заседание, на котором выступит глава государства.Кроме того, на форуме президенту представят новые территории опережающего развития, продолжил Песков."Дальний Восток и Арктика для нашей страны — это территории, обладающие несомненным приоритетом. Вы знаете, что там очень динамично развивается промышленность, территории опережающего развития. Кстати, очередные новые территории будут представлены президенту в очередной раз", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что сейчас идет эффективная работа по прекращению оттока населения с Дальнего Востока и созданию условий для комфортной жизни."Это очень важные регионы нашей страны. Их развитие — это и есть основная задача нашего форума", — заключил Песков.Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240819/vef-1966995574.html

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владивосток, россия, дмитрий песков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)