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Расчет ПТРК "Корнет" поразил здание на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.08.2024
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05:10 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ptrk-1969105789.html
Расчет ПТРК "Корнет" поразил здание на правом берегу Днепра
Расчет ПТРК "Корнет" поразил здание на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.08.2024
Расчет ПТРК "Корнет" поразил здание на правом берегу Днепра
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:10
2024-08-29T05:10
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ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил здание на правом берегу Днепровского лимана и уничтожил 6 находившихся в нем солдат ВСУ, чем сорвал ротацию личного состава противника, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В доме на побережье правого берега Днепровского лимана разведкой был обнаружен пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ. Для его уничтожения командованием было принято решение использовать ПТРК "Корнет". Расчет разведывательного БПЛА вел наблюдение за зданием. Дождавшись момента, когда к ПВД подъедет автомобиль с личным составом противника, расчет произвел пуск ракеты. Согласно данным объективного контроля, цель была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. Исходя из данных разведки, в уничтоженном ПВД было ликвидировано 6 военнослужащих украинской армии.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет ПТРК "Корнет" поразил здание на правом берегу Днепра

Минобороны: расчет ПТРК "Корнет" сорвал ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий стреляет из ПТРК "Корнет"
Военнослужащий стреляет из ПТРК Корнет - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий стреляет из ПТРК "Корнет". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил здание на правом берегу Днепровского лимана и уничтожил 6 находившихся в нем солдат ВСУ, чем сорвал ротацию личного состава противника, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В доме на побережье правого берега Днепровского лимана разведкой был обнаружен пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ. Для его уничтожения командованием было принято решение использовать ПТРК "Корнет". Расчет разведывательного БПЛА вел наблюдение за зданием. Дождавшись момента, когда к ПВД подъедет автомобиль с личным составом противника, расчет произвел пуск ракеты. Согласно данным объективного контроля, цель была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Исходя из данных разведки, в уничтоженном ПВД было ликвидировано 6 военнослужащих украинской армии.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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