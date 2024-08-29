Рейтинг@Mail.ru
Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:32 29.08.2024 (обновлено: 16:19 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/prokuratura-1969206479.html
Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник
Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник - РИА Новости, 29.08.2024
Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник
Сотрудники прокуратуры Белгородской области передали военным в зону спецоперации бронированный внедорожник, предназначенный для доставки грузов и эвакуации... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:32
2024-08-29T16:19
надежные люди
белгородская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969273792_0:273:1126:906_1920x0_80_0_0_555e30ec268e9c77c9899f97f17668cf.jpg
БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Белгородской области передали военным в зону спецоперации бронированный внедорожник, предназначенный для доставки грузов и эвакуации раненых, сообщила пресс-служба ведомства. "С начала специальной военной операции работники и ветераны прокуратуры области помогают в решении задач СВО. Сегодня военным передан бронированный внедорожник, который позволит улучшить логистику по доставке различных грузов на линию боевого столкновения и обеспечит эвакуацию раненых. Автомобиль оснащен всем для этого необходимым", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первая помощь бойцам, ранее сотрудники ведомства передавали в зону СВО запчасти, шины для военных автомобилей, квадроцикл, автомобильные комплекты радиоэлектронной борьбы, более десятка квадрокоптеров, маскировочные сети. Как уточнили в пресс-службе, систематическая помощь оказывается также подразделениям ПВО, мотострелковым частям, охраняющим государственную границу. В эти подразделения переданы средства связи, радиостанции, автозапчасти, автомасла, резина, бензопилы, сварочные аппараты и другое оборудование. Кроме того, военнослужащие подразделений ПВО получили комплекты летней и зимней формы, добавили в прокуратуре. "Каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело. В мае текущего года поведена беспрецедентная акция по сдаче крови сотрудниками прокуратуры всей области. Прокуратура благородит за сотрудничество отделение Народного фронта Белгородской области, а также волонтёров", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969194339.html
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969170547.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969273792_0:115:1126:960_1920x0_80_0_0_1180744922c268845ed78bcc7a0a4f5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, сво
Надежные люди, Белгородская область, СВО

Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник

© Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Белгородской областиПрокуратура Белгородской области передала в зону СВО бронированный внедорожник
Прокуратура Белгородской области передала в зону СВО бронированный внедорожник - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Белгородской области
Прокуратура Белгородской области передала в зону СВО бронированный внедорожник
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Белгородской области передали военным в зону спецоперации бронированный внедорожник, предназначенный для доставки грузов и эвакуации раненых, сообщила пресс-служба ведомства.
"С начала специальной военной операции работники и ветераны прокуратуры области помогают в решении задач СВО. Сегодня военным передан бронированный внедорожник, который позволит улучшить логистику по доставке различных грузов на линию боевого столкновения и обеспечит эвакуацию раненых. Автомобиль оснащен всем для этого необходимым", - говорится в сообщении.
Погрузка отделочных материалов из дерева, отправленных из Орловской области бойцам СВО для обустройства блиндажей - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Орловский Народный фронт отправил материалы для блиндажей бойцам СВО
29 августа, 12:39
Отмечается, что это не первая помощь бойцам, ранее сотрудники ведомства передавали в зону СВО запчасти, шины для военных автомобилей, квадроцикл, автомобильные комплекты радиоэлектронной борьбы, более десятка квадрокоптеров, маскировочные сети.
Как уточнили в пресс-службе, систематическая помощь оказывается также подразделениям ПВО, мотострелковым частям, охраняющим государственную границу. В эти подразделения переданы средства связи, радиостанции, автозапчасти, автомасла, резина, бензопилы, сварочные аппараты и другое оборудование. Кроме того, военнослужащие подразделений ПВО получили комплекты летней и зимней формы, добавили в прокуратуре.
"Каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело. В мае текущего года поведена беспрецедентная акция по сдаче крови сотрудниками прокуратуры всей области. Прокуратура благородит за сотрудничество отделение Народного фронта Белгородской области, а также волонтёров", - подчеркнули в ведомстве.
Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи, чтобы отправить бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи для бойцов СВО
29 августа, 11:32
 
Надежные людиБелгородская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала