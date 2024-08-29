https://ria.ru/20240829/prokuratura-1969206479.html

Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник

Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник - РИА Новости, 29.08.2024

Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник

Сотрудники прокуратуры Белгородской области передали военным в зону спецоперации бронированный внедорожник, предназначенный для доставки грузов и эвакуации... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:32

2024-08-29T13:32

2024-08-29T16:19

надежные люди

белгородская область

сво

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БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Белгородской области передали военным в зону спецоперации бронированный внедорожник, предназначенный для доставки грузов и эвакуации раненых, сообщила пресс-служба ведомства. "С начала специальной военной операции работники и ветераны прокуратуры области помогают в решении задач СВО. Сегодня военным передан бронированный внедорожник, который позволит улучшить логистику по доставке различных грузов на линию боевого столкновения и обеспечит эвакуацию раненых. Автомобиль оснащен всем для этого необходимым", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первая помощь бойцам, ранее сотрудники ведомства передавали в зону СВО запчасти, шины для военных автомобилей, квадроцикл, автомобильные комплекты радиоэлектронной борьбы, более десятка квадрокоптеров, маскировочные сети. Как уточнили в пресс-службе, систематическая помощь оказывается также подразделениям ПВО, мотострелковым частям, охраняющим государственную границу. В эти подразделения переданы средства связи, радиостанции, автозапчасти, автомасла, резина, бензопилы, сварочные аппараты и другое оборудование. Кроме того, военнослужащие подразделений ПВО получили комплекты летней и зимней формы, добавили в прокуратуре. "Каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело. В мае текущего года поведена беспрецедентная акция по сдаче крови сотрудниками прокуратуры всей области. Прокуратура благородит за сотрудничество отделение Народного фронта Белгородской области, а также волонтёров", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240829/pomosch-1969194339.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородская область, сво