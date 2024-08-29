https://ria.ru/20240829/prokuratura-1969206479.html
Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник
Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник - РИА Новости, 29.08.2024
Белгородская прокуратура передала военным бронированный внедорожник
Сотрудники прокуратуры Белгородской области передали военным в зону спецоперации бронированный внедорожник, предназначенный для доставки грузов и эвакуации... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:32
2024-08-29T13:32
2024-08-29T16:19
надежные люди
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Белгородской области передали военным в зону спецоперации бронированный внедорожник, предназначенный для доставки грузов и эвакуации раненых, сообщила пресс-служба ведомства. "С начала специальной военной операции работники и ветераны прокуратуры области помогают в решении задач СВО. Сегодня военным передан бронированный внедорожник, который позволит улучшить логистику по доставке различных грузов на линию боевого столкновения и обеспечит эвакуацию раненых. Автомобиль оснащен всем для этого необходимым", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первая помощь бойцам, ранее сотрудники ведомства передавали в зону СВО запчасти, шины для военных автомобилей, квадроцикл, автомобильные комплекты радиоэлектронной борьбы, более десятка квадрокоптеров, маскировочные сети. Как уточнили в пресс-службе, систематическая помощь оказывается также подразделениям ПВО, мотострелковым частям, охраняющим государственную границу. В эти подразделения переданы средства связи, радиостанции, автозапчасти, автомасла, резина, бензопилы, сварочные аппараты и другое оборудование. Кроме того, военнослужащие подразделений ПВО получили комплекты летней и зимней формы, добавили в прокуратуре. "Каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело. В мае текущего года поведена беспрецедентная акция по сдаче крови сотрудниками прокуратуры всей области. Прокуратура благородит за сотрудничество отделение Народного фронта Белгородской области, а также волонтёров", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969194339.html
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969170547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, сво
Надежные люди, Белгородская область, СВО
БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Белгородской области передали военным в зону спецоперации бронированный внедорожник, предназначенный для доставки грузов и эвакуации раненых, сообщила пресс-служба ведомства.
"С начала специальной военной операции работники и ветераны прокуратуры области помогают в решении задач СВО. Сегодня военным передан бронированный внедорожник, который позволит улучшить логистику по доставке различных грузов на линию боевого столкновения и обеспечит эвакуацию раненых. Автомобиль оснащен всем для этого необходимым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не первая помощь бойцам, ранее сотрудники ведомства передавали в зону СВО
запчасти, шины для военных автомобилей, квадроцикл, автомобильные комплекты радиоэлектронной борьбы, более десятка квадрокоптеров, маскировочные сети.
Как уточнили в пресс-службе, систематическая помощь оказывается также подразделениям ПВО, мотострелковым частям, охраняющим государственную границу. В эти подразделения переданы средства связи, радиостанции, автозапчасти, автомасла, резина, бензопилы, сварочные аппараты и другое оборудование. Кроме того, военнослужащие подразделений ПВО получили комплекты летней и зимней формы, добавили в прокуратуре.
"Каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело. В мае текущего года поведена беспрецедентная акция по сдаче крови сотрудниками прокуратуры всей области. Прокуратура благородит за сотрудничество отделение Народного фронта Белгородской области, а также волонтёров", - подчеркнули в ведомстве.