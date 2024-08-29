https://ria.ru/20240829/proekt-1969310975.html
В ГД внесли проект о заключении контрактов на военную службу для обвиняемых
В ГД внесли проект о заключении контрактов на военную службу для обвиняемых - РИА Новости, 29.08.2024
В ГД внесли проект о заключении контрактов на военную службу для обвиняемых
Законопроект о возможности заключения контракта о прохождении военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:39
2024-08-29T18:39
2024-08-29T18:39
андрей картаполов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Законопроект о возможности заключения контракта о прохождении военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. "Законопроектом предусматривается, что в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации может быть также заключен не только с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления или отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена, категории которых определены пунктом 51 статьи 34 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", но и с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20240319/kontrakt-1934251590.html
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андрей картаполов, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф, павел крашенинников, общество
Андрей Картаполов, Андрей Клишас, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Павел Крашенинников, Общество
В ГД внесли проект о заключении контрактов на военную службу для обвиняемых
В ГД внесли проект о контрактах на службу в ВС обвиняемым при судопроизводстве