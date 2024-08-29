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В Госдуму внесли проект о переименовании Ростова

В Госдуму внесли проект о переименовании Ростова - РИА Новости, 29.08.2024

В Госдуму внесли проект о переименовании Ростова

Ярославская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий, документ доступен в думской... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:10

2024-08-29T17:10

2024-08-29T17:10

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ярославская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий, документ доступен в думской электронной базе. "Переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий", - сказано в проекте федерального закона. Кабмин РФ поддержал инициативу. В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.

https://realty.ria.ru/20240724/ploschad-1961676012.html

ростов

ярославская область

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