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В Госдуму внесли проект о переименовании Ростова - РИА Новости, 29.08.2024
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17:10 29.08.2024
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В Госдуму внесли проект о переименовании Ростова
В Госдуму внесли проект о переименовании Ростова - РИА Новости, 29.08.2024
В Госдуму внесли проект о переименовании Ростова
Ярославская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий, документ доступен в думской... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:10
2024-08-29T17:10
общество
ростов
ярославская область
ростовский район
госдума рф
ярославская областная дума
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ярославская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий, документ доступен в думской электронной базе. "Переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий", - сказано в проекте федерального закона. Кабмин РФ поддержал инициативу. В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
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общество, ростов, ярославская область, ростовский район, госдума рф, ярославская областная дума
Общество, Ростов, Ярославская область, Ростовский район, Госдума РФ, Ярославская областная Дума
В Госдуму внесли проект о переименовании Ростова

В Госдуму внесли законопроект о переименовании города Ростов в Ростов Великий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ярославская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий, документ доступен в думской электронной базе.
"Переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий", - сказано в проекте федерального закона.
Кабмин РФ поддержал инициативу. В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
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ОбществоРостовЯрославская областьРостовский районГосдума РФЯрославская областная Дума
 
 
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