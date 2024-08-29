https://ria.ru/20240829/primore-1969131230.html

Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса

Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса - РИА Новости, 29.08.2024

Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса

Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в контрабанде в составе организованной группы лесоматериалов на 117... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:43

2024-08-29T09:43

2024-08-29T09:43

происшествия

китай

приморский край

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в контрабанде в составе организованной группы лесоматериалов на 117 миллионов рублей, значительная часть этих денег вывезена в КНР, сообщает управление Генпрокуратуры по ДФО. По данным правоохранителей, обвиняемый в составе организованной группы изготовил фиктивные документы о законности заготовки древесины дуба монгольского, относящегося к стратегически важным ресурсам. Он и его соучастники подали в таможню декларации с недостоверными сведениями. "Совместными действиями обвиняемых совершена контрабанда лесоматериалов в размере 7,4 тысячи кубических метров на общую сумму свыше 117 миллионов рублей, большая часть из которых вывезена в КНР", - говорится в сообщении. Уголовное дело по статьям "Пособничество контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере" и "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере в составе организованной группы" в ближайшее время будет передано для рассмотрения в Артемовский городской суд Приморского края. Наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью 2,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240626/kontrabanda-1955566085.html

китай

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, китай, приморский край, генеральная прокуратура рф