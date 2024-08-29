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Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса - РИА Новости, 29.08.2024
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09:43 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/primore-1969131230.html
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса - РИА Новости, 29.08.2024
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса
Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в контрабанде в составе организованной группы лесоматериалов на 117... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:43
2024-08-29T09:43
происшествия
китай
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в контрабанде в составе организованной группы лесоматериалов на 117 миллионов рублей, значительная часть этих денег вывезена в КНР, сообщает управление Генпрокуратуры по ДФО. По данным правоохранителей, обвиняемый в составе организованной группы изготовил фиктивные документы о законности заготовки древесины дуба монгольского, относящегося к стратегически важным ресурсам. Он и его соучастники подали в таможню декларации с недостоверными сведениями. "Совместными действиями обвиняемых совершена контрабанда лесоматериалов в размере 7,4 тысячи кубических метров на общую сумму свыше 117 миллионов рублей, большая часть из которых вывезена в КНР", - говорится в сообщении. Уголовное дело по статьям "Пособничество контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере" и "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере в составе организованной группы" в ближайшее время будет передано для рассмотрения в Артемовский городской суд Приморского края. Наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью 2,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240626/kontrabanda-1955566085.html
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происшествия, китай, приморский край, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Китай, Приморский край, Генеральная прокуратура РФ
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса

Житель Приморья обвиняется в контрабанде лесоматериалов на 117 миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаготовка леса
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заготовка леса. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в контрабанде в составе организованной группы лесоматериалов на 117 миллионов рублей, значительная часть этих денег вывезена в КНР, сообщает управление Генпрокуратуры по ДФО.
По данным правоохранителей, обвиняемый в составе организованной группы изготовил фиктивные документы о законности заготовки древесины дуба монгольского, относящегося к стратегически важным ресурсам. Он и его соучастники подали в таможню декларации с недостоверными сведениями.
"Совместными действиями обвиняемых совершена контрабанда лесоматериалов в размере 7,4 тысячи кубических метров на общую сумму свыше 117 миллионов рублей, большая часть из которых вывезена в КНР", - говорится в сообщении.
Уголовное дело по статьям "Пособничество контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере" и "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере в составе организованной группы" в ближайшее время будет передано для рассмотрения в Артемовский городской суд Приморского края.
Наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью 2,9 миллиона рублей.
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ПроисшествияКитайПриморский крайГенеральная прокуратура РФ
 
 
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