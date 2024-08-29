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Российские войска продолжают уничтожать украинские ДРГ в Курской области
Российские войска продолжают уничтожать украинские ДРГ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Российские войска продолжают уничтожать украинские ДРГ в Курской области
Подразделения Вооруженных Сил России продолжают поиск и уничтожение украинских диверсионных групп в лесных массивах в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:42
2024-08-29T14:42
2024-08-29T14:42
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безопасность
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения Вооруженных Сил России продолжают поиск и уничтожение украинских диверсионных групп в лесных массивах в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
Российские войска продолжают уничтожать украинские ДРГ в Курской области
МО: ВС РФ продолжают уничтожать украинские ДРГ в лесах курского приграничья