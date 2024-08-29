https://ria.ru/20240829/prigraniche-1969237593.html

Российские войска продолжают уничтожать украинские ДРГ в Курской области

Российские войска продолжают уничтожать украинские ДРГ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Российские войска продолжают уничтожать украинские ДРГ в Курской области

Подразделения Вооруженных Сил России продолжают поиск и уничтожение украинских диверсионных групп в лесных массивах в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:42

2024-08-29T14:42

2024-08-29T14:42

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения Вооруженных Сил России продолжают поиск и уничтожение украинских диверсионных групп в лесных массивах в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, безопасность