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Из Курского приграничья вывезли 12 человек - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 29.08.2024 (обновлено: 14:38 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/prigraniche-1969233119.html
Из Курского приграничья вывезли 12 человек
Из Курского приграничья вывезли 12 человек - РИА Новости, 29.08.2024
Из Курского приграничья вывезли 12 человек
Из курского приграничья за сутки вывезены 12 человек, восстановлена связь с родственниками 30 человек, всего удалось воссоединить с близкими 424 человека,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:31
2024-08-29T14:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Из курского приграничья за сутки вывезены 12 человек, восстановлена связь с родственниками 30 человек, всего удалось воссоединить с близкими 424 человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России."За сутки по индивидуальным заявкам из так называемой "серой зоны" проведена эвакуация 12 граждан. Также восстановлена связь с родственниками для 30 человек, ранее эвакуированных из опасных районов. Всего на сегодняшний день удалось воссоединить с близкими 424 человека.
https://ria.ru/20240826/sertifikaty-1968626813.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Общество
Из Курского приграничья вывезли 12 человек

Из Курского приграничья вывезли 12 человек, 424 удалось воссоединить с родными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Из курского приграничья за сутки вывезены 12 человек, восстановлена связь с родственниками 30 человек, всего удалось воссоединить с близкими 424 человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"За сутки по индивидуальным заявкам из так называемой "серой зоны" проведена эвакуация 12 граждан. Также восстановлена связь с родственниками для 30 человек, ранее эвакуированных из опасных районов. Всего на сегодняшний день удалось воссоединить с близкими 424 человека.
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Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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