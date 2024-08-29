https://ria.ru/20240829/prigraniche-1969233119.html
Из Курского приграничья вывезли 12 человек
Из Курского приграничья вывезли 12 человек - РИА Новости, 29.08.2024
Из Курского приграничья вывезли 12 человек
Из курского приграничья за сутки вывезены 12 человек, восстановлена связь с родственниками 30 человек, всего удалось воссоединить с близкими 424 человека,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:31
2024-08-29T14:31
2024-08-29T14:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Из курского приграничья за сутки вывезены 12 человек, восстановлена связь с родственниками 30 человек, всего удалось воссоединить с близкими 424 человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России."За сутки по индивидуальным заявкам из так называемой "серой зоны" проведена эвакуация 12 граждан. Также восстановлена связь с родственниками для 30 человек, ранее эвакуированных из опасных районов. Всего на сегодняшний день удалось воссоединить с близкими 424 человека.
https://ria.ru/20240826/sertifikaty-1968626813.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Общество
Из Курского приграничья вывезли 12 человек
Из Курского приграничья вывезли 12 человек, 424 удалось воссоединить с родными