https://ria.ru/20240829/prigraniche-1969233119.html

Из Курского приграничья вывезли 12 человек

Из Курского приграничья вывезли 12 человек - РИА Новости, 29.08.2024

Из Курского приграничья вывезли 12 человек

Из курского приграничья за сутки вывезены 12 человек, восстановлена связь с родственниками 30 человек, всего удалось воссоединить с близкими 424 человека,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:31

2024-08-29T14:31

2024-08-29T14:38

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965430297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b192149ee0ee3425cc43070c66350481.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Из курского приграничья за сутки вывезены 12 человек, восстановлена связь с родственниками 30 человек, всего удалось воссоединить с близкими 424 человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России."За сутки по индивидуальным заявкам из так называемой "серой зоны" проведена эвакуация 12 граждан. Также восстановлена связь с родственниками для 30 человек, ранее эвакуированных из опасных районов. Всего на сегодняшний день удалось воссоединить с близкими 424 человека.

https://ria.ru/20240826/sertifikaty-1968626813.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество