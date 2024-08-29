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В Пермском крае вынесли приговор экс-бойцу ЧВК "Вагнер" за тройное убийство - РИА Новости, 29.08.2024
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15:37 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/prigovor-1969259402.html
В Пермском крае вынесли приговор экс-бойцу ЧВК "Вагнер" за тройное убийство
В Пермском крае вынесли приговор экс-бойцу ЧВК "Вагнер" за тройное убийство - РИА Новости, 29.08.2024
В Пермском крае вынесли приговор экс-бойцу ЧВК "Вагнер" за тройное убийство
Пермский краевой суд приговорил бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Григория Старикова, который до смерти избил монтировкой трех человек, к пожизненному заключению,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:37
2024-08-29T15:37
происшествия
россия
пермский край
пермский краевой суд
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ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Григория Старикова, который до смерти избил монтировкой трех человек, к пожизненному заключению, следует из документов суда апелляционной инстанции. По данным суда, в 2023 году на фоне конфликта он избил металлической монтировкой трех жителей, нанеся каждому из них от 18 до 22 ударов по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Вину обвиняемый полностью признал. Пермский краевой суд огласил приговор 1 марта, однако судебный акт в электронной картотеке суда на конец августа не опубликован. Осужденный и его адвокаты обжаловали решение, посчитав его слишком суровым. Из их доводов следовало, что Старикову нужно длительное лечение и реабилитация как участника боевых действий, а не пожизненный срок. "Установлено наличие прямого умысла на убийство. Стариков Г.Н. признан виновным и осужден за убийство трех лиц, то есть умышленное причинение смерти трем лицам (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - указано в решении Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции. Апелляционный суд оставил в силе приговор Пермского краевого суда, признав дополнительным смягчающим обстоятельством наличие органического расстройства личности у Старикова. В перечне отягчающих обстоятельств значилась непогашенная судимость за совершение "умышленных преступлений средней тяжести". Адвокаты фигуранта настаивали, что преступление подзащитный совершил вследствие полученной на фронте контузии. Кроме того, на протяжении трех дней перед убийством он пил алкоголь, желая заглушить посттравматический синдром. По их мнению, приговор должны были смягчить также из-за выполнения подзащитным боевых задач в зоне спецоперации. Сам Стариков в суде рассказал, что изначально хотел только побить потерпевших, но в процессе нанесения ударов после "щелчка в голове" решил убить их. Комиссия судебно-психиатрических экспертов подтвердила наличие у него органического расстройства личности и средней стадии алкогольной зависимости, но хронических психических расстройств у него не обнаружила. Следовательно, он вменяем и осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, в состоянии аффекта он не находился. Приговор вступил в силу, срок для подачи кассационной жалобы в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ еще не истек.
https://ria.ru/20240809/nachalnik-1965159586.html
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происшествия, россия, пермский край, пермский краевой суд
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермский краевой суд
В Пермском крае вынесли приговор экс-бойцу ЧВК "Вагнер" за тройное убийство

Экс-бойцу ЧВК "Вагнер" из Пермского края дали пожизненное за тройное убийство

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Григория Старикова, который до смерти избил монтировкой трех человек, к пожизненному заключению, следует из документов суда апелляционной инстанции.
По данным суда, в 2023 году на фоне конфликта он избил металлической монтировкой трех жителей, нанеся каждому из них от 18 до 22 ударов по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Вину обвиняемый полностью признал.
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9 августа, 13:01
Пермский краевой суд огласил приговор 1 марта, однако судебный акт в электронной картотеке суда на конец августа не опубликован. Осужденный и его адвокаты обжаловали решение, посчитав его слишком суровым. Из их доводов следовало, что Старикову нужно длительное лечение и реабилитация как участника боевых действий, а не пожизненный срок.
"Установлено наличие прямого умысла на убийство. Стариков Г.Н. признан виновным и осужден за убийство трех лиц, то есть умышленное причинение смерти трем лицам (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - указано в решении Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции.
Апелляционный суд оставил в силе приговор Пермского краевого суда, признав дополнительным смягчающим обстоятельством наличие органического расстройства личности у Старикова. В перечне отягчающих обстоятельств значилась непогашенная судимость за совершение "умышленных преступлений средней тяжести".
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9 июля, 10:46
Адвокаты фигуранта настаивали, что преступление подзащитный совершил вследствие полученной на фронте контузии. Кроме того, на протяжении трех дней перед убийством он пил алкоголь, желая заглушить посттравматический синдром. По их мнению, приговор должны были смягчить также из-за выполнения подзащитным боевых задач в зоне спецоперации. Сам Стариков в суде рассказал, что изначально хотел только побить потерпевших, но в процессе нанесения ударов после "щелчка в голове" решил убить их.
Комиссия судебно-психиатрических экспертов подтвердила наличие у него органического расстройства личности и средней стадии алкогольной зависимости, но хронических психических расстройств у него не обнаружила. Следовательно, он вменяем и осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, в состоянии аффекта он не находился.
Приговор вступил в силу, срок для подачи кассационной жалобы в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ еще не истек.
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