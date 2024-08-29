https://ria.ru/20240829/prigovor-1969117932.html

Житель Самарской области получил 11 лет за поджог музея в Саратове

Житель Самарской области получил 11 лет за поджог музея в Саратове - РИА Новости, 29.08.2024

Житель Самарской области получил 11 лет за поджог музея в Саратове

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Самарской области Максима Кима к одиннадцати годам лишения свободы по обвинению в теракте, связанном с... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:54

2024-08-29T08:54

2024-08-29T11:53

происшествия

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самарская область

саратов

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САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Самарской области Максима Кима к одиннадцати годам лишения свободы по обвинению в теракте, связанном с поджогом двери здания музея в центре Саратова, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда. Ранее в главке МВД по Саратовской области сообщали, что в ночь на 21 декабря 2023 года произошло возгорание входной двери здания на улице Московская, после чего полицейские задержали 21-летнего жителя соседней области, который на заправке купил канистру и бензин, а затем совершил поджог. Задержанный пояснил полицейским, что 20 декабря ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит по доверенности. Следом ему позвонил "сотрудник Центробанка" и посоветовал взять кредит на 190 тысяч рублей и перевести их на банковский счет, который ему продиктовали. Чтобы вернуть деньги, ему предложили поджечь объект в Саратове, что он и сделал. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что речь идет о здании, в котором располагается музей истории СВО. "Ким Максим Денисович осужден по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы... (с отбыванием - ред.) четырех лет в тюрьме, оставшегося (срока - ред.) - в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе главка МВД по Саратовской области уточнили РИА Новости, что суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт".Как уточняется в карточке дела на сайте суда, дело Кима поступило в военный суд 5 апреля, а приговор был оглашен 27 августа. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Ранее в главке МВД уточняли, что фигурант дела по решению суда после задержания был взят под стражу.

https://ria.ru/20240306/prigovor-1931488997.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, самарская область, саратов