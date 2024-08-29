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В Приднестровье заявили об угрозе терактов - РИА Новости, 29.08.2024
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18:23 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pridnestrove-1969307698.html
В Приднестровье заявили об угрозе терактов
В Приднестровье заявили об угрозе терактов - РИА Новости, 29.08.2024
В Приднестровье заявили об угрозе терактов
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на пресс-конференции в четверг заявил, что в Приднестровье сохраняется... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:23
2024-08-29T18:23
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на пресс-конференции в четверг заявил, что в Приднестровье сохраняется угроза совершения террористических актов. "Наши правоохранительные органы своими действиями предотвратили и предупредили многие опасные ситуации, спасли людей от гибели. Это тоже факт… Мы будем делать всё ради безопасности наших граждан. А риски есть всегда. Вот кто их может отменить? Мы живем в таких условиях. Надо это понимать и быть готовыми", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также отметил, что на территории Приднестровья было совершено порядка 10 терактов и все эти преступления расследуются. По его словам, многие уголовные дела дошли до суда с выясненными конкретными лицами, которые совершили тот или иной теракт. Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта 2024 года сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что подрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия". Пятого апреля пресс-служба министерства госбезопасности непризнанной ПМР сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. Ранее ведомство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят также украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240822/sovfed-1967767466.html
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в мире, молдавия, тирасполь, ссср, вадим красносельский, ми-8мт
В мире, Молдавия, Тирасполь, СССР, Вадим Красносельский, Ми-8МТ
В Приднестровье заявили об угрозе терактов

Красносельский: в Приднестровье сохраняется угроза совершения терактов

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на пресс-конференции в четверг заявил, что в Приднестровье сохраняется угроза совершения террористических актов.
"Наши правоохранительные органы своими действиями предотвратили и предупредили многие опасные ситуации, спасли людей от гибели. Это тоже факт… Мы будем делать всё ради безопасности наших граждан. А риски есть всегда. Вот кто их может отменить? Мы живем в таких условиях. Надо это понимать и быть готовыми", - сказал Красносельский.
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Лидер Приднестровья также отметил, что на территории Приднестровья было совершено порядка 10 терактов и все эти преступления расследуются. По его словам, многие уголовные дела дошли до суда с выясненными конкретными лицами, которые совершили тот или иной теракт.
Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта 2024 года сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что подрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия". Пятого апреля пресс-служба министерства госбезопасности непризнанной ПМР сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет.
Ранее ведомство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят также украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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В миреМолдавияТираспольСССРВадим КрасносельскийМи-8МТ
 
 
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