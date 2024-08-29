https://ria.ru/20240829/pridnestrove-1969307698.html

В Приднестровье заявили об угрозе терактов

В Приднестровье заявили об угрозе терактов - РИА Новости, 29.08.2024

В Приднестровье заявили об угрозе терактов

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на пресс-конференции в четверг заявил, что в Приднестровье сохраняется... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:23

2024-08-29T18:23

2024-08-29T18:23

в мире

молдавия

тирасполь

ссср

вадим красносельский

ми-8мт

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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на пресс-конференции в четверг заявил, что в Приднестровье сохраняется угроза совершения террористических актов. "Наши правоохранительные органы своими действиями предотвратили и предупредили многие опасные ситуации, спасли людей от гибели. Это тоже факт… Мы будем делать всё ради безопасности наших граждан. А риски есть всегда. Вот кто их может отменить? Мы живем в таких условиях. Надо это понимать и быть готовыми", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также отметил, что на территории Приднестровья было совершено порядка 10 терактов и все эти преступления расследуются. По его словам, многие уголовные дела дошли до суда с выясненными конкретными лицами, которые совершили тот или иной теракт. Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта 2024 года сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что подрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия". Пятого апреля пресс-служба министерства госбезопасности непризнанной ПМР сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. Ранее ведомство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят также украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240822/sovfed-1967767466.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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тирасполь

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в мире, молдавия, тирасполь, ссср, вадим красносельский, ми-8мт