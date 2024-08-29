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Новый посол Бельгии в России имеет русские корни
Новый посол Бельгии в России имеет русские корни - РИА Новости, 29.08.2024
Новый посол Бельгии в России имеет русские корни
Назначенный послом Бельгии в России Мишель Жеребцофф имеет русские корни, до прибытия в Москву он работал в Атланте, рассказали РИА Новости в бельгийской... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:31
2024-08-29T16:31
2024-08-29T16:32
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Назначенный послом Бельгии в России Мишель Жеребцофф имеет русские корни, до прибытия в Москву он работал в Атланте, рассказали РИА Новости в бельгийской дипмиссии. Ранее МИД РФ сообщил о принятии копии верительных грамот у нового посла Бельгии в России. "Новый посол Королевства Бельгия - Мишель Жеребцофф. Он прибыл на прошлой неделе и сегодня утром вручил копии верительных грамот в МИД РФ. До прибытия в Москву он работал генеральным консулом в Атланте… Он из семьи с русским происхождением", - рассказали агентству в посольстве. Как сообщили в дипмиссии, у нового посла есть две дочери. В посольстве добавили, что Жеребцофф также работал в МИД Бельгии, постпредстве королевства в Евросоюзе, а также в генконсульстве в Гуанчжоу.
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в мире, россия, бельгия, москва
В мире, Россия, Бельгия, Москва
Новый посол Бельгии в России имеет русские корни
Назначенный послом Бельгии в России Мишель Жеребцофф имеет русские корни