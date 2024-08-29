https://ria.ru/20240829/popov-1969312366.html
Арестованный Попов отказался отвечать журналистам, почему он такой грустный
Арестованный Попов отказался отвечать журналистам, почему он такой грустный - РИА Новости, 29.08.2024
Арестованный Попов отказался отвечать журналистам, почему он такой грустный
Бывший замминистра обороны Павел Попов, которого 235 окружной военный суд в четверг арестовал на два месяца, отказался отвечать на вопрос журналистов о том,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:52
2024-08-29T18:52
2024-08-29T18:58
происшествия
павел попов (генерал)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов, которого 235 окружной военный суд в четверг арестовал на два месяца, отказался отвечать на вопрос журналистов о том, признает ли он вину и почему выглядит таким грустным, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. В четверг 235 окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Попов при прессе не проронил ни слова, хотя журналисты интересовались у находящегося в аквариуме суда бывшего замминистра, признаёт ли он свою вину, откуда у него такая солидная недвижимость и, наконец, почему он выглядит таким грустным. Попов не ответил и продолжил сохранять сосредоточено-печальное выражение лица. После заседания его адвокат сообщил, что мужчина не считает себя причастным к преступлению, а к хозяйственной деятельности в парке "Патриот" отношения не имел. В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счёт парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счёт этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.
https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969206837.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969290214.html
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происшествия, павел попов (генерал)
Происшествия, Павел Попов (генерал)
Арестованный Попов отказался отвечать журналистам, почему он такой грустный
Попов отказался отвечать журналистам, почему он грустный и признает ли он вину
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов, которого 235 окружной военный суд в четверг арестовал на два месяца, отказался отвечать на вопрос журналистов о том, признает ли он вину и почему выглядит таким грустным, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг 235 окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября.
Попов при прессе не проронил ни слова, хотя журналисты интересовались у находящегося в аквариуме суда бывшего замминистра, признаёт ли он свою вину, откуда у него такая солидная недвижимость и, наконец, почему он выглядит таким грустным.
Попов не ответил и продолжил сохранять сосредоточено-печальное выражение лица. После заседания его адвокат сообщил, что мужчина не считает себя причастным к преступлению, а к хозяйственной деятельности в парке "Патриот" отношения не имел.
В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".
Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счёт парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счёт этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.