https://ria.ru/20240829/popov-1969289188.html

Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 29.08.2024

Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве

Бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го окружного РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:16

2024-08-29T17:16

2024-08-29T17:54

происшествия

россия

павел попов (генерал)

красногорский район

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го окружного военного суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Попову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября", — огласил решение судья.Фигурант будет находиться под стражей в СИЗО-2 "Бутырка".Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится как государственная, так и следственная тайна. Сам Попов не возражал против закрытия процесса, при этом вину он не признал. Его адвокат Игорь Дюкин заявил, что они обжалуют арест.Ранее в четверг СК сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-замминистра обороны по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальный срок — десять лет лишения свободы. По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме вместе с директором учреждения Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые проходят по аналогичному делу.В СК считают, что Попов за счет ресурсов парка занимался обустройством загородного участка в Красногорском районе: организовал строительство дома, ремонт, поставлял материальные ценности. Через своих подчиненных он вынуждал предпринимателей, связанных с "Патриотом" договорами, бесплатно выполнять монтажные работы, не оплачивая их.После постройки дома генерал продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.На посту замминистра Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года. Его освободили от должности и уволили с военной службы указом президента в минувшем июне.

https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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происшествия, россия, павел попов (генерал), красногорский район, патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)