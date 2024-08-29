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Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 29.08.2024
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17:16 29.08.2024 (обновлено: 17:54 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/popov-1969289188.html
Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве
Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 29.08.2024
Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве
Бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го окружного РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:16
2024-08-29T17:54
происшествия
россия
павел попов (генерал)
красногорский район
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го окружного военного суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Попову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября", — огласил решение судья.Фигурант будет находиться под стражей в СИЗО-2 "Бутырка".Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится как государственная, так и следственная тайна. Сам Попов не возражал против закрытия процесса, при этом вину он не признал. Его адвокат Игорь Дюкин заявил, что они обжалуют арест.Ранее в четверг СК сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-замминистра обороны по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальный срок — десять лет лишения свободы. По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме вместе с директором учреждения Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые проходят по аналогичному делу.В СК считают, что Попов за счет ресурсов парка занимался обустройством загородного участка в Красногорском районе: организовал строительство дома, ремонт, поставлял материальные ценности. Через своих подчиненных он вынуждал предпринимателей, связанных с "Патриотом" договорами, бесплатно выполнять монтажные работы, не оплачивая их.После постройки дома генерал продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.На посту замминистра Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года. Его освободили от должности и уволили с военной службы указом президента в минувшем июне.
https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html
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россия
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происшествия, россия, павел попов (генерал), красногорский район, патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Красногорский район, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве

Экс-замминистра обороны Попова арестовали по делу о мошенничестве до 29 октября

© Фото : РИА НовостиПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : РИА Новости
Павел Попов в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го окружного военного суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Попову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября", — огласил решение судья.
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29 августа, 13:26
Фигурант будет находиться под стражей в СИЗО-2 "Бутырка".
Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится как государственная, так и следственная тайна.
Сам Попов не возражал против закрытия процесса, при этом вину он не признал. Его адвокат Игорь Дюкин заявил, что они обжалуют арест.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали
29 августа, 15:04
Ранее в четверг СК сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-замминистра обороны по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальный срок — десять лет лишения свободы.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме вместе с директором учреждения Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые проходят по аналогичному делу.

Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных парку "Патриот". Ахмедова арестовали 3 августа, а Шестерова 7 августа отправили под домашний арест. Ранее сообщалось, что они сотрудничают со следствием.

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В СК считают, что Попов за счет ресурсов парка занимался обустройством загородного участка в Красногорском районе: организовал строительство дома, ремонт, поставлял материальные ценности. Через своих подчиненных он вынуждал предпринимателей, связанных с "Патриотом" договорами, бесплатно выполнять монтажные работы, не оплачивая их.
После постройки дома генерал продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.
На посту замминистра Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года. Его освободили от должности и уволили с военной службы указом президента в минувшем июне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
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ПроисшествияРоссияПавел Попов (генерал)Красногорский районПатриотСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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