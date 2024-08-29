https://ria.ru/20240829/popov-1969282940.html

Суд рассмотрит вопрос об аресте экс-замминистра Попова в закрытом режиме

Суд рассмотрит вопрос об аресте экс-замминистра Попова в закрытом режиме - РИА Новости, 29.08.2024

Суд рассмотрит вопрос об аресте экс-замминистра Попова в закрытом режиме

Ходатайство следствия об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрит 235-й окружной военный суд в РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:50

2024-08-29T16:50

2024-08-29T16:50

происшествия

павел попов (генерал)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ходатайство следствия об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрит 235-й окружной военный суд в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом просил следователь в связи с возможностью разглашения тайны следствия и государственной тайны. "Ходатайство удовлетворить", - заявил судья. В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.

https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, павел попов (генерал), дело замминистра обороны тимура иванова