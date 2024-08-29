https://ria.ru/20240829/popov-1969251856.html

Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада

Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада - РИА Новости, 29.08.2024

Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада

Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, находится под санкциям Евросоюза, США, Великобритании, Австралии, Украины и Новой Зеландии. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:07

2024-08-29T15:07

2024-08-29T15:08

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россия

сша

павел попов (генерал)

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

евросоюз

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, находится под санкциям Евросоюза, США, Великобритании, Австралии, Украины и Новой Зеландии. В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Попова, в марте 2021 года он попал под новые санкции ЕС и США, тогда же из-за якобы ухудшения ситуации с правами человека в РФ в свой санкционный список Попова включила Канада. Согласно открытым данным, с февраля 2022 года Попов находится под санкциями Австралии, с марта - Великобритании, а с мая - Новой Зеландии. В октября того же года экс-замминистра попал под санкции Украины. В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В этот же день следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html

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великобритания, россия, сша, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, канада, украина, новая зеландия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)