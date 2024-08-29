https://ria.ru/20240829/popov-1969251856.html
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада - РИА Новости, 29.08.2024
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада
Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, находится под санкциям Евросоюза, США, Великобритании, Австралии, Украины и Новой Зеландии. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:07
2024-08-29T15:07
2024-08-29T15:08
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, находится под санкциям Евросоюза, США, Великобритании, Австралии, Украины и Новой Зеландии. В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Попова, в марте 2021 года он попал под новые санкции ЕС и США, тогда же из-за якобы ухудшения ситуации с правами человека в РФ в свой санкционный список Попова включила Канада. Согласно открытым данным, с февраля 2022 года Попов находится под санкциями Австралии, с марта - Великобритании, а с мая - Новой Зеландии. В октября того же года экс-замминистра попал под санкции Украины. В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В этот же день следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html
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великобритания, россия, сша, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, канада, украина, новая зеландия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Великобритания, Россия, США, Павел Попов (генерал), Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Евросоюз, Канада, Украина, Новая Зеландия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада
Экс-замминистра Попов находится под санкциями США, ЕС, Канады и Великобритании