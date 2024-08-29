https://ria.ru/20240829/popov-1969231929.html

Следствие попросило суд в Москве арестовать бывшего замминистра Попова

Следствие попросило суд в Москве арестовать бывшего замминистра Попова - РИА Новости, 29.08.2024

Следствие попросило суд в Москве арестовать бывшего замминистра Попова

Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:28

2024-08-29T14:28

2024-08-29T16:24

происшествия

москва

павел попов (генерал)

следственный комитет россии (ск рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости стоимостью более 500 миллионов рублей, законность их покупки проверяется.

https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова, россия