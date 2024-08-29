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Следствие попросило суд в Москве арестовать бывшего замминистра Попова - РИА Новости, 29.08.2024
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14:28 29.08.2024 (обновлено: 16:24 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/popov-1969231929.html
Следствие попросило суд в Москве арестовать бывшего замминистра Попова
Следствие попросило суд в Москве арестовать бывшего замминистра Попова - РИА Новости, 29.08.2024
Следствие попросило суд в Москве арестовать бывшего замминистра Попова
Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:28
2024-08-29T16:24
происшествия
москва
павел попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости стоимостью более 500 миллионов рублей, законность их покупки проверяется.
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происшествия, москва, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова, россия
Происшествия, Москва, Павел Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия
Следствие попросило суд в Москве арестовать бывшего замминистра Попова

Следствие просит военный суд в Москве арестовать экс-замглавы Минобороны Попова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший замминистр обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, перед началом заседания по избранию меры пресечения на территории 235-м гарнизонного военного суда в Москве. 29 августа 2024
Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, перед началом заседания по избранию меры пресечения на территории 235-м гарнизонного военного суда в Москве. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, перед началом заседания по избранию меры пресечения на территории 235-м гарнизонного военного суда в Москве. 29 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости стоимостью более 500 миллионов рублей, законность их покупки проверяется.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Экс-замглавы Минобороны Попову грозит до десяти лет колонии
29 августа, 13:29
 
ПроисшествияМоскваПавел Попов (генерал)Следственный комитет России (СК РФ)Дело замминистра обороны Тимура ИвановаРоссия
 
 
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