Следствие попросило суд в Москве арестовать бывшего замминистра Попова
Следствие просит военный суд в Москве арестовать экс-замглавы Минобороны Попова
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший замминистр обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, перед началом заседания по избранию меры пресечения на территории 235-м гарнизонного военного суда в Москве. 29 августа 2024
Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, перед началом заседания по избранию меры пресечения на территории 235-м гарнизонного военного суда в Москве. 29 августа 2024
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости стоимостью более 500 миллионов рублей, законность их покупки проверяется.
Экс-замглавы Минобороны Попову грозит до десяти лет колонии
29 августа, 13:29