https://ria.ru/20240829/popov-1969220937.html

Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова проводят по двум местам

Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова проводят по двум местам - РИА Новости, 29.08.2024

Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова проводят по двум местам

Обыски по делу бывшего замминистра обороны Павла Попова проходят сразу по двум местам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:55

2024-08-29T13:55

2024-08-29T13:55

происшествия

россия

павел попов (генерал)

следственный комитет россии (ск рф)

патриот

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обыски по делу бывшего замминистра обороны Павла Попова проходят сразу по двум местам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам", - сказал собеседник агентства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости стоимостью более 500 миллионов рублей, законность их покупки проверяется.

https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html

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происшествия, россия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), патриот, министерство обороны рф (минобороны рф)