https://ria.ru/20240829/popov-1969220937.html
Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова проводят по двум местам
Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова проводят по двум местам - РИА Новости, 29.08.2024
Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова проводят по двум местам
Обыски по делу бывшего замминистра обороны Павла Попова проходят сразу по двум местам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:55
2024-08-29T13:55
2024-08-29T13:55
происшествия
россия
павел попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
патриот
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обыски по делу бывшего замминистра обороны Павла Попова проходят сразу по двум местам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам", - сказал собеседник агентства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости стоимостью более 500 миллионов рублей, законность их покупки проверяется.
https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), патриот, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Патриот, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова проводят по двум местам
Следственные действия по делу экс-замминистра обороны ведут по двум местам