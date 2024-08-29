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Экс-замглавы Минобороны Попову грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 29.08.2024
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13:29 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html
Экс-замглавы Минобороны Попову грозит до десяти лет колонии
Экс-замглавы Минобороны Попову грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 29.08.2024
Экс-замглавы Минобороны Попову грозит до десяти лет колонии
Лишение свободы сроком до 10 лет грозит экс-замглавы Минобороны России Павлу Попову, обвиняемому следствием в мошенничестве, а именно в выполнении строительных, РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:29
2024-08-29T13:29
происшествия
россия
павел попов (генерал)
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лишение свободы сроком до 10 лет грозит экс-замглавы Минобороны России Павлу Попову, обвиняемому следствием в мошенничестве, а именно в выполнении строительных, ремонтных работ и поставке материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот", следует из инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса РФ. "Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового", - следует из санкции статьи о мошенничестве УК РФ. В пятницу СК сообщил, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности. Как считают следователи, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.
https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Патриот, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замглавы Минобороны Попову грозит до десяти лет колонии

Экс-замглавы Минобороны Попову грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество

© РИА Новости / Вадим СавицкийПавел Попов
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Павел Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лишение свободы сроком до 10 лет грозит экс-замглавы Минобороны России Павлу Попову, обвиняемому следствием в мошенничестве, а именно в выполнении строительных, ремонтных работ и поставке материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот", следует из инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса РФ.
"Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового", - следует из санкции статьи о мошенничестве УК РФ.
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В пятницу СК сообщил, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.
Как считают следователи, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.
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