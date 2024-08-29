https://ria.ru/20240829/popov-1969206837.html
В СК рассказали об имуществе экс-замглавы Минобороны Попова
В СК рассказали об имуществе экс-замглавы Минобороны Попова - РИА Новости, 29.08.2024
В СК рассказали об имуществе экс-замглавы Минобороны Попова
В собственности экс-замглавы Минобороны России Павла Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости стоимостью более 500 миллионов... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:11
2024-08-29T13:11
2024-08-29T13:11
происшествия
россия
павел попов (генерал)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В собственности экс-замглавы Минобороны России Павла Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости стоимостью более 500 миллионов рублей, законность покупки проверяется, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. "В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 миллионов рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20240809/shamarin-1965127680.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК рассказали об имуществе экс-замглавы Минобороны Попова
СК проверяет законность покупки имущества экс-замглавы Минобороны Попова