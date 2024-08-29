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Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов - РИА Новости, 29.08.2024
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Надежные люди
 
17:02 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969282581.html
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов - РИА Новости, 29.08.2024
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов
Алтайские разработчики собрали подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов и ретранслятор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:02
2024-08-29T17:02
надежные люди
республика алтай
сво
дроны
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БАРНАУЛ , 29 авг – РИА Новости. Алтайские разработчики собрали подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов и ретранслятор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Компания "Кентавр" уже разработала и направила солдатам на передовую порядка 30 FPV-квадрокоптеров, а также один ретранслятор. Одна из последних новинок компании: дрон-штурмовик весом 3,5 килограмма. Он оснащен системой сброса снаряда, оптико-навигационной системой, тепловизионной и обычной камерами", - говорится в сообщении. Беспилотник, зависающий в воздухе, изобретатели собрали из китайских запчастей, сами нарезали раму и сделали пластиковые детали. На ноу-хау разработку ушло три месяца. "В ближайшее время разработчики направят высокотехнологичную новинку на фронт - причем совершенно бесплатно. "Народный Фронт" поможет доставить ценный подарок алтайским защитникам", - отмечают в "Народном Фронте".
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республика алтай, сво, дроны
Надежные люди, Республика Алтай, СВО, дроны

Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов

© Стоп-кадр видео "Народный фронт | Алтайский край"Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Стоп-кадр видео "Народный фронт | Алтайский край"
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ , 29 авг – РИА Новости. Алтайские разработчики собрали подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов и ретранслятор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Компания "Кентавр" уже разработала и направила солдатам на передовую порядка 30 FPV-квадрокоптеров, а также один ретранслятор. Одна из последних новинок компании: дрон-штурмовик весом 3,5 килограмма. Он оснащен системой сброса снаряда, оптико-навигационной системой, тепловизионной и обычной камерами", - говорится в сообщении.
Беспилотник, зависающий в воздухе, изобретатели собрали из китайских запчастей, сами нарезали раму и сделали пластиковые детали. На ноу-хау разработку ушло три месяца.
"В ближайшее время разработчики направят высокотехнологичную новинку на фронт - причем совершенно бесплатно. "Народный Фронт" поможет доставить ценный подарок алтайским защитникам", - отмечают в "Народном Фронте".
Инструкторы из тюменского центра допризывной подготовки Аванпост учат военнослужащих в зоне специальной военной операции уничтожать дроны и коптеры - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 15:08
 
Надежные людиРеспублика АлтайСВОдроны
 
 
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