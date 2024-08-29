https://ria.ru/20240829/pomosch-1969282581.html

Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов

Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов - РИА Новости, 29.08.2024

Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов

Алтайские разработчики собрали подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов и ретранслятор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:02

2024-08-29T17:02

2024-08-29T17:02

надежные люди

республика алтай

сво

дроны

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БАРНАУЛ , 29 авг – РИА Новости. Алтайские разработчики собрали подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов и ретранслятор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Компания "Кентавр" уже разработала и направила солдатам на передовую порядка 30 FPV-квадрокоптеров, а также один ретранслятор. Одна из последних новинок компании: дрон-штурмовик весом 3,5 килограмма. Он оснащен системой сброса снаряда, оптико-навигационной системой, тепловизионной и обычной камерами", - говорится в сообщении. Беспилотник, зависающий в воздухе, изобретатели собрали из китайских запчастей, сами нарезали раму и сделали пластиковые детали. На ноу-хау разработку ушло три месяца. "В ближайшее время разработчики направят высокотехнологичную новинку на фронт - причем совершенно бесплатно. "Народный Фронт" поможет доставить ценный подарок алтайским защитникам", - отмечают в "Народном Фронте".

https://ria.ru/20240829/instruktory-1969252068.html

республика алтай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика алтай, сво, дроны