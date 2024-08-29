https://ria.ru/20240829/pomosch-1969282581.html
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов - РИА Новости, 29.08.2024
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов
Алтайские разработчики собрали подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов и ретранслятор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:02
2024-08-29T17:02
2024-08-29T17:02
надежные люди
республика алтай
сво
дроны
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БАРНАУЛ , 29 авг – РИА Новости. Алтайские разработчики собрали подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов и ретранслятор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Компания "Кентавр" уже разработала и направила солдатам на передовую порядка 30 FPV-квадрокоптеров, а также один ретранслятор. Одна из последних новинок компании: дрон-штурмовик весом 3,5 килограмма. Он оснащен системой сброса снаряда, оптико-навигационной системой, тепловизионной и обычной камерами", - говорится в сообщении. Беспилотник, зависающий в воздухе, изобретатели собрали из китайских запчастей, сами нарезали раму и сделали пластиковые детали. На ноу-хау разработку ушло три месяца. "В ближайшее время разработчики направят высокотехнологичную новинку на фронт - причем совершенно бесплатно. "Народный Фронт" поможет доставить ценный подарок алтайским защитникам", - отмечают в "Народном Фронте".
https://ria.ru/20240829/instruktory-1969252068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, сво, дроны
Надежные люди, Республика Алтай, СВО, дроны
БАРНАУЛ , 29 авг – РИА Новости. Алтайские разработчики собрали подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов и ретранслятор, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Компания "Кентавр" уже разработала и направила солдатам на передовую порядка 30 FPV-квадрокоптеров, а также один ретранслятор. Одна из последних новинок компании: дрон-штурмовик весом 3,5 килограмма. Он оснащен системой сброса снаряда, оптико-навигационной системой, тепловизионной и обычной камерами", - говорится в сообщении.
Беспилотник
, зависающий в воздухе, изобретатели собрали из китайских запчастей, сами нарезали раму и сделали пластиковые детали. На ноу-хау разработку ушло три месяца.
"В ближайшее время разработчики направят высокотехнологичную новинку на фронт - причем совершенно бесплатно. "Народный Фронт" поможет доставить ценный подарок алтайским защитникам", - отмечают в "Народном Фронте".