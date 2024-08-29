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Орловский Народный фронт отправил материалы для блиндажей бойцам СВО - РИА Новости, 29.08.2024
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Надежные люди
 
12:39 29.08.2024
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Орловский Народный фронт отправил материалы для блиндажей бойцам СВО
Орловский Народный фронт отправил материалы для блиндажей бойцам СВО - РИА Новости, 29.08.2024
Орловский Народный фронт отправил материалы для блиндажей бойцам СВО
Орловский Народный фронт направил бойцам спецоперации на харьковском направлении отделочные материалы из дерева для обустройства блиндажей, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:39
2024-08-29T12:39
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Орловский Народный фронт направил бойцам спецоперации на харьковском направлении отделочные материалы из дерева для обустройства блиндажей, сообщили в региональном Народном фронте. "Активисты Народного фронта совместно с производителем "Отличная мебель" прогрузили и отправили в зону СВО целый "Камаз" листовых деревоматериалов. Это обшитые столешницы, ламинированный МДФ, ДСП и многие другие материалы", – говорится в релизе. Как отмечается, производитель мебели на заказ решил помочь бойцам, отправив им материалы из дерева для обустройства блиндажей. Также, по данным Народного фронта, сейчас в зоне спецоперации строится подземный храм для военнослужащих, а отправленные материалы будут использоваться как хорошие средства внутренней отделки. "Сейчас нашим бойцам как никогда необходима наша помощь на передовой. Люди помогают, кто чем может. Сегодня передаем ребятам деревоматериалы. Всё это отправится на харьковское направление для благоустройства блиндажей. Ребята продвигают свои позиции, и им необходимы материалы… Спасибо всем! Пока мы вместе, мы будем и дальше приближать нашу общую победу", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводит пресс-служба движения.
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орловская область, сво
Надежные люди, Орловская область, СВО

Орловский Народный фронт отправил материалы для блиндажей бойцам СВО

© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПогрузка отделочных материалов из дерева, отправленных из Орловской области бойцам СВО для обустройства блиндажей
Погрузка отделочных материалов из дерева, отправленных из Орловской области бойцам СВО для обустройства блиндажей - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Орловский Народный фронт направил бойцам спецоперации на харьковском направлении отделочные материалы из дерева для обустройства блиндажей, сообщили в региональном Народном фронте.
"Активисты Народного фронта совместно с производителем "Отличная мебель" прогрузили и отправили в зону СВО целый "Камаз" листовых деревоматериалов. Это обшитые столешницы, ламинированный МДФ, ДСП и многие другие материалы", – говорится в релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПогрузка отделочных материалов из дерева, отправленных из Орловской области бойцам СВО для обустройства блиндажей
Погрузка отделочных материалов из дерева, отправленных из Орловской области бойцам СВО для обустройства блиндажей - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Погрузка отделочных материалов из дерева, отправленных из Орловской области бойцам СВО для обустройства блиндажей
Как отмечается, производитель мебели на заказ решил помочь бойцам, отправив им материалы из дерева для обустройства блиндажей. Также, по данным Народного фронта, сейчас в зоне спецоперации строится подземный храм для военнослужащих, а отправленные материалы будут использоваться как хорошие средства внутренней отделки.
"Сейчас нашим бойцам как никогда необходима наша помощь на передовой. Люди помогают, кто чем может. Сегодня передаем ребятам деревоматериалы. Всё это отправится на харьковское направление для благоустройства блиндажей. Ребята продвигают свои позиции, и им необходимы материалы… Спасибо всем! Пока мы вместе, мы будем и дальше приближать нашу общую победу", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводит пресс-служба движения.
 
Надежные людиОрловская областьСВО
 
 
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