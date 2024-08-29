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Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи для бойцов СВО - РИА Новости, 29.08.2024
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Надежные люди
 
11:32 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969170547.html
Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи для бойцов СВО
Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи для бойцов СВО - РИА Новости, 29.08.2024
Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи для бойцов СВО
Не менее 300 килограммов продуктов питания с длительным сроком хранения, а также средства для индивидуальной гигиены, необходимые в полевых условиях,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:32
2024-08-29T11:32
надежные люди
гуманитарная помощь
сочи
донецкая народная республика
соледар
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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Не менее 300 килограммов продуктов питания с длительным сроком хранения, а также средства для индивидуальной гигиены, необходимые в полевых условиях, доставляются из Сочи для бойцов СВО в Донецкую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города. Гуманитарная помощь была организована после обращения одной из жительниц Сочи, чьи родные сейчас находятся на передовой. "Для адресной доставки передано 300 килограммов продуктов питания с длительным сроком хранения и средств индивидуальной гигиены, необходимых в полевых условиях. Гуманитарную помощь уже везут в город Соледар ДНР для передачи сочинским бойцам", - сказано в сообщении мэрии. "Выполнена далеко не первая заявка на гуманитарную помощь от семей участников СВО, которые всем сердцем переживают за своих родных и стараются помочь им здесь, в тылу. Некоторые самостоятельно отвозят грузы на новые территории", - приводятся в релизе администрации слова заместителя главы курорта Галины Москалевой. С начала специальной военной операции из Сочи в зону боевых действий было отправлено около 900 тонн различных гуманитарных грузов, уточняют сочинские власти.
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сочи
донецкая народная республика
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гуманитарная помощь, сочи, донецкая народная республика, соледар
Надежные люди, Гуманитарная помощь, Сочи, Донецкая Народная Республика, Соледар

Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба администрации СочиГуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи, чтобы отправить бойцам СВО
Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи, чтобы отправить бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сочи
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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Не менее 300 килограммов продуктов питания с длительным сроком хранения, а также средства для индивидуальной гигиены, необходимые в полевых условиях, доставляются из Сочи для бойцов СВО в Донецкую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города.
Гуманитарная помощь была организована после обращения одной из жительниц Сочи, чьи родные сейчас находятся на передовой.
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"Для адресной доставки передано 300 килограммов продуктов питания с длительным сроком хранения и средств индивидуальной гигиены, необходимых в полевых условиях. Гуманитарную помощь уже везут в город Соледар ДНР для передачи сочинским бойцам", - сказано в сообщении мэрии.
"Выполнена далеко не первая заявка на гуманитарную помощь от семей участников СВО, которые всем сердцем переживают за своих родных и стараются помочь им здесь, в тылу. Некоторые самостоятельно отвозят грузы на новые территории", - приводятся в релизе администрации слова заместителя главы курорта Галины Москалевой.
С начала специальной военной операции из Сочи в зону боевых действий было отправлено около 900 тонн различных гуманитарных грузов, уточняют сочинские власти.
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