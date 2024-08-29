https://ria.ru/20240829/pomosch-1969170547.html

Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи для бойцов СВО

Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи для бойцов СВО - РИА Новости, 29.08.2024

Гуманитарную помощь весом 300 кг собрали в Сочи для бойцов СВО

Не менее 300 килограммов продуктов питания с длительным сроком хранения, а также средства для индивидуальной гигиены, необходимые в полевых условиях,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:32

2024-08-29T11:32

2024-08-29T11:32

надежные люди

гуманитарная помощь

сочи

донецкая народная республика

соледар

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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Не менее 300 килограммов продуктов питания с длительным сроком хранения, а также средства для индивидуальной гигиены, необходимые в полевых условиях, доставляются из Сочи для бойцов СВО в Донецкую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города. Гуманитарная помощь была организована после обращения одной из жительниц Сочи, чьи родные сейчас находятся на передовой. "Для адресной доставки передано 300 килограммов продуктов питания с длительным сроком хранения и средств индивидуальной гигиены, необходимых в полевых условиях. Гуманитарную помощь уже везут в город Соледар ДНР для передачи сочинским бойцам", - сказано в сообщении мэрии. "Выполнена далеко не первая заявка на гуманитарную помощь от семей участников СВО, которые всем сердцем переживают за своих родных и стараются помочь им здесь, в тылу. Некоторые самостоятельно отвозят грузы на новые территории", - приводятся в релизе администрации слова заместителя главы курорта Галины Москалевой. С начала специальной военной операции из Сочи в зону боевых действий было отправлено около 900 тонн различных гуманитарных грузов, уточняют сочинские власти.

https://ria.ru/20240829/kursk-1969144625.html

https://ria.ru/20240827/pomosch-1968755191.html

сочи

донецкая народная республика

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гуманитарная помощь, сочи, донецкая народная республика, соледар