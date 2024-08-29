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Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик

Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик - РИА Новости, 29.08.2024

Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик

Запад рискует оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную поддержку, это означает капитуляцию Киева, заявил РИА Новости зампред турецкой... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:10

2024-08-29T07:10

2024-08-29T07:10

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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Запад рискует оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную поддержку, это означает капитуляцию Киева, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. "Чтобы втянуть Запад в войну, Украина пытается распространить войну на географию Российской Федерации, как Израиль пытается распространить войну на Ливан. Это означает, что Запад рискует оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную поддержку. Это означает капитуляцию Украины", — заявил Топкурулу. По его словам, Зеленский рискует сверх меры, чтобы не допустить этого поражения. "Переговоры России с Украиной не представляются возможными до тех пор, пока Запад продолжает поддерживать Украину. Россия - одно из самых опытных государств в мире. Наполеон и Гитлер подготовили свой конец, напав на Россию. Когда Наполеон достиг Москвы, он обнаружил пустую и сожженную Москву. Зеленскому не стоит сравнивать себя с Наполеоном и Гитлером. Конец может оказаться очень горьким", — сказал политик. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/vzglyad-1969111087.html

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