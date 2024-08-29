https://ria.ru/20240829/polsha-1969316753.html

В Польше обрежут госфинансирование оппозиционной партии

В Польше обрежут госфинансирование оппозиционной партии - РИА Новости, 29.08.2024

В Польше обрежут госфинансирование оппозиционной партии

Крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) обрезали государственное финансирование, сообщил журналистам председатель Государственной... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:19

2024-08-29T19:19

2024-08-29T22:42

в мире

польша

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg

ВАРШАВА, 29 авг - РИА Новости. Крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) обрезали государственное финансирование, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) Сильвестр Марчиняк. Ранее в Госизбирком поступили многочисленные заявления о том, что PiS незаконно финансировала свою избирательную кампанию за счет средств государственного бюджета и государственных предприятий. "Сегодня после изучения финансового отчета избирательного комитета "Право и справедливость" об избирательной кампании выборов в сейм и сенат, проведенных 15 октября 2023 года, PKW приняла постановление отклонить финансовый отчет избирательного комитета "Право и справедливость" о доходах, расходах и финансовых обязательствах, в том числе о полученных кредитах и условиях их получения по причине нарушений Избирательного кодекса", - сказал Марчиняк. Он пояснил, что последствиями отклонения финансового отчета PiS будет уменьшение денежных сумм из государственной казны, которые данная партия получает на свою деятельность, в том числе проведение выборов. "Право и справедливость" как партия получила больше всех депутатских мандатов и дотация для избирательного комитета 38 миллионов злотых (почти 10 миллионов долларов), но по причине нарушений эта дотация будет снижена на 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов)", - рассказал глава Госизбиркома. Он также добавил, что за финансовые нарушения эта партия будет в ближайшие три года лишена государственных ежегодных субвенций на сумму 10 миллионов злотых в год. Решение о снижении финансирования "Права и справедливости" иронично прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск."PiS узнает настоящее значение слов право и справедливость", - написал он в на платформе Х.Данное решение "Право и справедливость" может обжаловать в Верховном суде.

https://ria.ru/20240326/polsha-1935945051.html

https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, право и справедливость