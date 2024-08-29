https://ria.ru/20240829/polsha-1969316753.html
В Польше обрежут госфинансирование оппозиционной партии
В Польше обрежут госфинансирование оппозиционной партии - РИА Новости, 29.08.2024
В Польше обрежут госфинансирование оппозиционной партии
Крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) обрезали государственное финансирование, сообщил журналистам председатель Государственной... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:19
2024-08-29T19:19
2024-08-29T22:42
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право и справедливость
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ВАРШАВА, 29 авг - РИА Новости. Крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) обрезали государственное финансирование, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) Сильвестр Марчиняк. Ранее в Госизбирком поступили многочисленные заявления о том, что PiS незаконно финансировала свою избирательную кампанию за счет средств государственного бюджета и государственных предприятий. "Сегодня после изучения финансового отчета избирательного комитета "Право и справедливость" об избирательной кампании выборов в сейм и сенат, проведенных 15 октября 2023 года, PKW приняла постановление отклонить финансовый отчет избирательного комитета "Право и справедливость" о доходах, расходах и финансовых обязательствах, в том числе о полученных кредитах и условиях их получения по причине нарушений Избирательного кодекса", - сказал Марчиняк. Он пояснил, что последствиями отклонения финансового отчета PiS будет уменьшение денежных сумм из государственной казны, которые данная партия получает на свою деятельность, в том числе проведение выборов. "Право и справедливость" как партия получила больше всех депутатских мандатов и дотация для избирательного комитета 38 миллионов злотых (почти 10 миллионов долларов), но по причине нарушений эта дотация будет снижена на 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов)", - рассказал глава Госизбиркома. Он также добавил, что за финансовые нарушения эта партия будет в ближайшие три года лишена государственных ежегодных субвенций на сумму 10 миллионов злотых в год. Решение о снижении финансирования "Права и справедливости" иронично прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск."PiS узнает настоящее значение слов право и справедливость", - написал он в на платформе Х.Данное решение "Право и справедливость" может обжаловать в Верховном суде.
https://ria.ru/20240326/polsha-1935945051.html
https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html
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в мире, польша, право и справедливость
В мире, Польша, Право и справедливость
В Польше обрежут госфинансирование оппозиционной партии
PKW в Польше обрежет госфинансирование оппозиционной партии PiS
ВАРШАВА, 29 авг - РИА Новости. Крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) обрезали государственное финансирование, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) Сильвестр Марчиняк.
Ранее в Госизбирком поступили многочисленные заявления о том, что PiS незаконно финансировала свою избирательную кампанию за счет средств государственного бюджета и государственных предприятий.
"Сегодня после изучения финансового отчета избирательного комитета "Право и справедливость" об избирательной кампании выборов в сейм и сенат, проведенных 15 октября 2023 года, PKW приняла постановление отклонить финансовый отчет избирательного комитета "Право и справедливость" о доходах, расходах и финансовых обязательствах, в том числе о полученных кредитах и условиях их получения по причине нарушений Избирательного кодекса", - сказал Марчиняк.
Он пояснил, что последствиями отклонения финансового отчета PiS будет уменьшение денежных сумм из государственной казны, которые данная партия получает на свою деятельность, в том числе проведение выборов.
"Право и справедливость" как партия получила больше всех депутатских мандатов и дотация для избирательного комитета 38 миллионов злотых (почти 10 миллионов долларов), но по причине нарушений эта дотация будет снижена на 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов)", - рассказал глава Госизбиркома.
Он также добавил, что за финансовые нарушения эта партия будет в ближайшие три года лишена государственных ежегодных субвенций на сумму 10 миллионов злотых в год.
Решение о снижении финансирования "Права и справедливости" иронично прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
"PiS узнает настоящее значение слов право и справедливость", - написал он в на платформе Х.
Данное решение "Право и справедливость" может обжаловать в Верховном суде.