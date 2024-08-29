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В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:02
2024-08-29T07:02
2024-08-29T10:10
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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Накрыли пункт временной дислокации. Очень много погибших, за ранеными приехало более двух десятков скорых", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сдетонировали боекомплекты, которые уже погрузили на машины.Лебедев сообщил о нескольких взрывах в Харькове и Харьковской области, в том числе в поселке Жуковского.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях воздушная тревога действует примерно с полуночи. В 08:00 мск тревога прозвучала в Кировоградской области, а в 08:15 мск — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.Украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Одесской областях.
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В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
Подполье: под Харьковом поразили пункт временной дислокации ВСУ, много погибших