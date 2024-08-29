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В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 29.08.2024 (обновлено: 10:10 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/podpole-1969110775.html
В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:02
2024-08-29T10:10
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;Накрыли пункт временной дислокации. Очень много погибших, за ранеными приехало более двух десятков скорых&quot;, — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сдетонировали боекомплекты, которые уже погрузили на машины.Лебедев сообщил о нескольких взрывах в Харькове и Харьковской области, в том числе в поселке Жуковского.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях воздушная тревога действует примерно с полуночи. В 08:00 мск тревога прозвучала в Кировоградской области, а в 08:15 мск — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.Украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Одесской областях.
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Харьков
В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

Подполье: под Харьковом поразили пункт временной дислокации ВСУ, много погибших

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Накрыли пункт временной дислокации. Очень много погибших, за ранеными приехало более двух десятков скорых", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сдетонировали боекомплекты, которые уже погрузили на машины.
Лебедев сообщил о нескольких взрывах в Харькове и Харьковской области, в том числе в поселке Жуковского.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях воздушная тревога действует примерно с полуночи. В 08:00 мск тревога прозвучала в Кировоградской области, а в 08:15 мск — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Одесской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссияУкраинаСергей ЛебедевХарьков
 
 
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