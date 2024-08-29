https://ria.ru/20240829/pmr-1969306916.html

Глава ПМР предостерег Кишинев от попытки ликвидировать митрополию

Глава ПМР предостерег Кишинев от попытки ликвидировать митрополию - РИА Новости, 29.08.2024

Глава ПМР предостерег Кишинев от попытки ликвидировать митрополию

Ликвидация Кишиневом Молдавской православной церкви приведет к всплеску гражданского неповиновения в стране, заявил в четверг на пресс-конференции глава... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:19

2024-08-29T18:19

2024-08-29T18:19

религия

молдавия

украина

ссср

вадим красносельский

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911453507_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_079d8f7370005269f122abf7f12db226.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Ликвидация Кишиневом Молдавской православной церкви приведет к всплеску гражданского неповиновения в стране, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее в четверг депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии. "Если он (Василий Шоймару ред.) хочет всплеск гражданского неповиновения в Молдове, массовые протесты, акции и так далее, то, наверное, пусть попробуют это сделать. Я так предполагаю, что всё это ведёт к серьёзному напряжению в Молдове... Эти люди просто заявляют, не зная, что и о чём, и как это делается и что за этим в конечном итоге последует", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также добавил, что бороться с верой нельзя. По его словам, такие заявления молдавских политиков являются популизмом. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240312/tserkov-1932606196.html

https://ria.ru/20240725/gaz-1962049017.html

молдавия

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, украина, ссср, вадим красносельский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц