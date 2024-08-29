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Глава ПМР предостерег Кишинев от попытки ликвидировать митрополию - РИА Новости, 29.08.2024
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Религия
 
18:19 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pmr-1969306916.html
Глава ПМР предостерег Кишинев от попытки ликвидировать митрополию
Глава ПМР предостерег Кишинев от попытки ликвидировать митрополию - РИА Новости, 29.08.2024
Глава ПМР предостерег Кишинев от попытки ликвидировать митрополию
Ликвидация Кишиневом Молдавской православной церкви приведет к всплеску гражданского неповиновения в стране, заявил в четверг на пресс-конференции глава... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:19
2024-08-29T18:19
религия
молдавия
украина
ссср
вадим красносельский
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
верховная рада украины
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Ликвидация Кишиневом Молдавской православной церкви приведет к всплеску гражданского неповиновения в стране, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее в четверг депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии. "Если он (Василий Шоймару ред.) хочет всплеск гражданского неповиновения в Молдове, массовые протесты, акции и так далее, то, наверное, пусть попробуют это сделать. Я так предполагаю, что всё это ведёт к серьёзному напряжению в Молдове... Эти люди просто заявляют, не зная, что и о чём, и как это делается и что за этим в конечном итоге последует", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также добавил, что бороться с верой нельзя. По его словам, такие заявления молдавских политиков являются популизмом. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240312/tserkov-1932606196.html
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молдавия, украина, ссср, вадим красносельский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Молдавия, Украина, СССР, Вадим Красносельский, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Глава ПМР предостерег Кишинев от попытки ликвидировать митрополию

Глава ПМР Красносельский: ликвидация Кишиневом митрополии приведет к протестам

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкХрам
Храм - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Ликвидация Кишиневом Молдавской православной церкви приведет к всплеску гражданского неповиновения в стране, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее в четверг депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии.
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"Если он (Василий Шоймару ред.) хочет всплеск гражданского неповиновения в Молдове, массовые протесты, акции и так далее, то, наверное, пусть попробуют это сделать. Я так предполагаю, что всё это ведёт к серьёзному напряжению в Молдове... Эти люди просто заявляют, не зная, что и о чём, и как это делается и что за этим в конечном итоге последует", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья также добавил, что бороться с верой нельзя. По его словам, такие заявления молдавских политиков являются популизмом.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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РелигияМолдавияУкраинаСССРВадим КрасносельскийВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Русская православная церковьВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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