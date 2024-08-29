https://ria.ru/20240829/pilot-1969321060.html

Украинский пилот погиб при крушении истребителя F-16, сообщили СМИ

Украинский пилот погиб при крушении истребителя F-16, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2024

Украинский пилот погиб при крушении истребителя F-16, сообщили СМИ

Украинский пилот погиб при крушении истребителя F-16, выполняя 26 августа боевое задание, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на военный источник на... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:41

2024-08-29T19:41

2024-08-29T19:41

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинский пилот погиб при крушении истребителя F-16, выполняя 26 августа боевое задание, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на военный источник на Украине. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Газета Wall Street Journal сообщила в четверг, что Украина потеряла переданный ей истребитель F-16, вероятно, из-за ошибки украинского летчика. "Алексей Месь... погиб при крушении в то время, как "отражал крупнейшую воздушную атаку" России", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что ВВС Украины не считают, что причиной крушения стала ошибка пилота. По данным источника, инцидент расследуется, Киев пригласит международных экспертов для содействия разбирательству. Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа заявил, что днем ранее ВСУ применили истребители F-16 во время ударов ВС России, якобы самолеты сбивали ракеты и дроны. Зеленский тогда же вновь пожаловался, что помощи Запада мало. О прибытии истребителей F-16 на Украину Зеленский сообщал 4 августа. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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