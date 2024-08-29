https://ria.ru/20240829/pavlov-1969230869.html
Арестованный глава "Военторга" готов уволиться
Арестованный глава "Военторга" готов уволиться - РИА Новости, 29.08.2024
Арестованный глава "Военторга" готов уволиться
Арестованный по делу о хищениях руководитель "Военторга" Владимир Павлов готов уволиться со своей должности, он обвиняется в хищениях при исполнении... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:26
2024-08-29T14:26
2024-08-29T14:26
происшествия
россия
владимир павлов
военторг
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованный по делу о хищениях руководитель "Военторга" Владимир Павлов готов уволиться со своей должности, он обвиняется в хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Ваша честь, чтобы убедить следствие, что я не буду оказывать давление на участников судопроизводства, я готов немедленно после освобождения из-под ареста, уволится с поста руководителя "Военторга", что, если честно, давно пытался сделать", - сказал Павлов на заседании. Ранее в четверг Мосгорсуд признал законным содержание Павлова под стражей в СИЗО, при этом защита обвиняемого просила перевести под домашний арест. Ранее суд отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября. Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность". По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.
https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969222185.html
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происшествия, россия, владимир павлов, военторг, московский городской суд
Происшествия, Россия, Владимир Павлов, Военторг, Московский городской суд
Арестованный глава "Военторга" готов уволиться
Арестованный по делу о хищениях руководитель "Военторга" Павлов готов уволиться
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованный по делу о хищениях руководитель "Военторга" Владимир Павлов готов уволиться со своей должности, он обвиняется в хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Ваша честь, чтобы убедить следствие, что я не буду оказывать давление на участников судопроизводства, я готов немедленно после освобождения из-под ареста, уволится с поста руководителя "Военторга", что, если честно, давно пытался сделать", - сказал Павлов на заседании.
Ранее в четверг Мосгорсуд признал законным содержание Павлова под стражей в СИЗО, при этом защита обвиняемого просила перевести под домашний арест. Ранее суд отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября.
Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.