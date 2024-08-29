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Арестованный глава "Военторга" готов уволиться - РИА Новости, 29.08.2024
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14:26 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pavlov-1969230869.html
Арестованный глава "Военторга" готов уволиться
Арестованный глава "Военторга" готов уволиться - РИА Новости, 29.08.2024
Арестованный глава "Военторга" готов уволиться
Арестованный по делу о хищениях руководитель "Военторга" Владимир Павлов готов уволиться со своей должности, он обвиняется в хищениях при исполнении... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:26
2024-08-29T14:26
происшествия
россия
владимир павлов
военторг
московский городской суд
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованный по делу о хищениях руководитель "Военторга" Владимир Павлов готов уволиться со своей должности, он обвиняется в хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Ваша честь, чтобы убедить следствие, что я не буду оказывать давление на участников судопроизводства, я готов немедленно после освобождения из-под ареста, уволится с поста руководителя "Военторга", что, если честно, давно пытался сделать", - сказал Павлов на заседании. Ранее в четверг Мосгорсуд признал законным содержание Павлова под стражей в СИЗО, при этом защита обвиняемого просила перевести под домашний арест. Ранее суд отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября. Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность". По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.
https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html
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происшествия, россия, владимир павлов, военторг, московский городской суд
Происшествия, Россия, Владимир Павлов, Военторг, Московский городской суд
Арестованный глава "Военторга" готов уволиться

Арестованный по делу о хищениях руководитель "Военторга" Павлов готов уволиться

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в суде
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в суде - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованный по делу о хищениях руководитель "Военторга" Владимир Павлов готов уволиться со своей должности, он обвиняется в хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Ваша честь, чтобы убедить следствие, что я не буду оказывать давление на участников судопроизводства, я готов немедленно после освобождения из-под ареста, уволится с поста руководителя "Военторга", что, если честно, давно пытался сделать", - сказал Павлов на заседании.
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Ранее в четверг Мосгорсуд признал законным содержание Павлова под стражей в СИЗО, при этом защита обвиняемого просила перевести под домашний арест. Ранее суд отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября.
Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".
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По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.
Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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9 августа, 10:59
 
ПроисшествияРоссияВладимир ПавловВоенторгМосковский городской суд
 
 
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