https://ria.ru/20240829/patrushev-1969217393.html

Патрушев открыл в "Корабелке" модуль диагностики тяжелых недугов

Патрушев открыл в "Корабелке" модуль диагностики тяжелых недугов - РИА Новости, 29.08.2024

Патрушев открыл в "Корабелке" модуль диагностики тяжелых недугов

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг открыл в Санкт-Петербургском государственном морском техническом... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:44

2024-08-29T13:44

2024-08-29T17:30

россия

санкт-петербург

николай патрушев

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг открыл в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете ("Корабелке") современный модуль лучевой диагностики медико-профилактического центра вуза, который будет работать также в интересах всей кораблестроительной отрасли. Сотрудники и студенты СПбГМТУ получают в медицинском центре обслуживание самого высокого уровня, отметил Патрушев на торжественной церемонии открытия. Новый модуль построен по инициативе главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, отметил помощник президента. "Модуль - для того, чтобы разные болезни выявлять на ранней стадии, предупреждать, и не лечить, а профилактировать", - подчеркнул Патрушев. Он поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве объекта, и поздравил сотрудников и студентов "Корабелки" с предстоящим началом нового учебного года. По словам Скворцовой, за полгода, прошедшие с открытия медцентра СПбГМТУ, 6 тысяч человек получили в нем помощь. "Этот центр фактически становится референсным центром, главным в системе Федерального медико-биологического агентства, который координирует деятельность 35 центров охраны здоровья моряков по всем морским и водным бассейнам", - подчеркнула Скворцова. По ее словам, перспективы развития центра таковы, что фактически этот он может быть "главным центром охраны здоровья моряков, водолазов и кессонщиков, работников судоверфей и другой береговой инфраструктуры". По мнению Скворцовой, центр внесет большую лепту в реализацию морской доктрины РФ. "Открытие нового модуля лучевой диагностики является еще одним подарком для всего нашего города", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, медицинский центр СПбГМТУ очень важен для судостроителей, потому что Санкт-Петербург – "это город -верфь", а судостроительная отрасль – основной столп его промышленности. Высокую оценку оснащенности центра дал ректор СПбГМТУ Глеб Туричин. "Должен сказать, что с точки зрения медицинских технологий - это космос", - признался он. Затем Патрушев, Скворцова и Туричин под аплодисменты перерезали торжественную ленточку, и новый модуль официально открылся.

https://ria.ru/20240829/patrushev-1969213007.html

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968724590.html

https://ria.ru/20240827/issledovaniya-1968715756.html

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россия, санкт-петербург, николай патрушев, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), здоровье - общество