https://ria.ru/20240829/patrushev-1969088599.html

Патрушев проведет совещание по подготовке кадров для судостроения

Патрушев проведет совещание по подготовке кадров для судостроения - РИА Новости, 29.08.2024

Патрушев проведет совещание по подготовке кадров для судостроения

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание по вопросам подготовки кадров для... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T00:09

2024-08-29T00:09

2024-08-29T00:09

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санкт-петербург

москва

николай патрушев

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание по вопросам подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности. "Отдельное внимание будет уделено основным подходам к определению кадровой потребности и формированию системы подготовки кадров. Темой обсуждения станет научно-методическое и ресурсное обеспечение образовательной деятельности", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. В мероприятии примут участие представители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, компаний, промышленных предприятий, ректоры вузов, осуществляющих обучение студентов по судостроительному профилю. Совещание пройдет в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, говорил Патрушев на первом заседании Морской коллегии, прошедшем во вторник в Москве. Для эффективной работы судостроительных предприятий необходимо не только ликвидировать текущий кадровый дефицит, но и активно готовить молодых специалистов, отмечал Патрушев на Морской коллегии. Ключевую роль должна играть централизованная система подготовки кадров, базирующаяся на потребностях предприятий – потенциальных работодателей, а также учитывающая возможности профильных образовательных организаций, подчеркивал Патрушев. Одновременно надо стимулировать целевое обучение необходимых специалистов в рамках государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием, указывал помощник главы государства. СПбГМТУ готовит инженеров по всему спектру кораблестроительных специальностей. Ключевые научные направления деятельности университета – информационные технологии, управление жизненным циклом сложных объектов, математическое и имитационное моделирование, AR и VR, цифровая трансформация промышленных производств, киберфизические системы, специальная и промышленная робототехника, лазерные и аддитивные промышленные технологии, арктическое и композитное судостроение. Основная деятельность сосредоточена в проектно-конструкторских, опытно-технологических и научно-исследовательских институтах "Корабелки", которые являются подразделениями университета, объединяющими в себе весь цикл исследований и разработок, от базовых фундаментальных исследований до поставок и сервисного сопровождения высокотехнологичных изделий и продуктов. Патрушев, сам выпускник "Корабелки", регулярно проводит в университете совещания по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности России.

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968724590.html

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html

https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965990254.html

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россия, санкт-петербург, москва, николай патрушев, политика