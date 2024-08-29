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Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot
Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot - РИА Новости, 29.08.2024
Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot
Государственный департамент США одобрил продажу Нидерландам двух новых систем ПВО Patriot общей стоимостью 224 миллиона долларов, говорится в заявлении... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T23:13
2024-08-29T23:13
2024-08-29T23:13
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Нидерландам двух новых систем ПВО Patriot общей стоимостью 224 миллиона долларов, говорится в заявлении Пентагона. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландов новых пусковых станции Patriot и соответствующего оборудования на сумму около 224 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Всего власти европейской страны запросили у США две новых пусковых станции Patriot, а также оборудование и услуги для модернизации систем в предыдущих конфигурациях. В комплект также войдут запасные компоненты для систем ПВО, услуги инжиниринга, логистики, полевой и технической поддержки.
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в мире, сша, нидерланды, министерство обороны сша
В мире, США, Нидерланды, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Нидерландам 2 систем ПВО Patriot за $224 млн
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Нидерландам двух новых систем ПВО Patriot общей стоимостью 224 миллиона долларов, говорится в заявлении Пентагона.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландов новых пусковых станции Patriot и соответствующего оборудования на сумму около 224 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Всего власти европейской страны запросили у США две новых пусковых станции Patriot, а также оборудование и услуги для модернизации систем в предыдущих конфигурациях. В комплект также войдут запасные компоненты для систем ПВО, услуги инжиниринга, логистики, полевой и технической поддержки.