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Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot - РИА Новости, 29.08.2024
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23:13 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/patriot-1969348745.html
Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot
Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot - РИА Новости, 29.08.2024
Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot
Государственный департамент США одобрил продажу Нидерландам двух новых систем ПВО Patriot общей стоимостью 224 миллиона долларов, говорится в заявлении... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T23:13
2024-08-29T23:13
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Нидерландам двух новых систем ПВО Patriot общей стоимостью 224 миллиона долларов, говорится в заявлении Пентагона. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландов новых пусковых станции Patriot и соответствующего оборудования на сумму около 224 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Всего власти европейской страны запросили у США две новых пусковых станции Patriot, а также оборудование и услуги для модернизации систем в предыдущих конфигурациях. В комплект также войдут запасные компоненты для систем ПВО, услуги инжиниринга, логистики, полевой и технической поддержки.
https://ria.ru/20240829/britaniya-1969108727.html
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в мире, сша, нидерланды, министерство обороны сша
В мире, США, Нидерланды, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Нидерландам 2 систем ПВО Patriot за $224 млн

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Нидерландам двух новых систем ПВО Patriot общей стоимостью 224 миллиона долларов, говорится в заявлении Пентагона.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландов новых пусковых станции Patriot и соответствующего оборудования на сумму около 224 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Всего власти европейской страны запросили у США две новых пусковых станции Patriot, а также оборудование и услуги для модернизации систем в предыдущих конфигурациях. В комплект также войдут запасные компоненты для систем ПВО, услуги инжиниринга, логистики, полевой и технической поддержки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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