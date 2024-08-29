https://ria.ru/20240829/patriot-1969348745.html

Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot

Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot - РИА Новости, 29.08.2024

Госдеп одобрил продажу Нидерландам двух систем ПВО Patriot

Государственный департамент США одобрил продажу Нидерландам двух новых систем ПВО Patriot общей стоимостью 224 миллиона долларов, говорится в заявлении... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T23:13

2024-08-29T23:13

2024-08-29T23:13

в мире

сша

нидерланды

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:101:1800:1114_1920x0_80_0_0_2e6a8a32777be0b59f8c699f11748e5e.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Нидерландам двух новых систем ПВО Patriot общей стоимостью 224 миллиона долларов, говорится в заявлении Пентагона. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландов новых пусковых станции Patriot и соответствующего оборудования на сумму около 224 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Всего власти европейской страны запросили у США две новых пусковых станции Patriot, а также оборудование и услуги для модернизации систем в предыдущих конфигурациях. В комплект также войдут запасные компоненты для систем ПВО, услуги инжиниринга, логистики, полевой и технической поддержки.

https://ria.ru/20240829/britaniya-1969108727.html

сша

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нидерланды, министерство обороны сша