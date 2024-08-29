https://ria.ru/20240829/patriot--1969220201.html

Киев не получил часть обещанных Западом систем Patriot, заявил Кулеба

Киев не получил часть обещанных Западом систем Patriot, заявил Кулеба - РИА Новости, 29.08.2024

Киев не получил часть обещанных Западом систем Patriot, заявил Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посетовал, что часть обещанных Западом систем ПВО Patriot так и не была доставлена на Украину. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:52

2024-08-29T13:52

2024-08-29T13:52

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посетовал, что часть обещанных Западом систем ПВО Patriot так и не была доставлена на Украину. "Было объявлено о (поставке - ред.) некоторых систем Patriot, но они еще не доставлены", - заявил Кулеба на встрече с журналистами перед неформальной встречей с главами МИД ЕС в Брюсселе. Он добавил, что в ходе предстоящей встречи призовет их поставить эти системы ПВО. Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал передачу Украине новых систем ПВО Patriot, утверждая, что их будет больше. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает Киеву. Представитель Пентагона ранее сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по НАТО о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959795706.html

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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