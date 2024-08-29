https://ria.ru/20240829/palestina-1969103751.html

Палестина разрабатывает план по реанимации экономики в секторе Газа

Палестина разрабатывает план по реанимации экономики в секторе Газа - РИА Новости, 29.08.2024

Палестина разрабатывает план по реанимации экономики в секторе Газа

Палестина вместе со Всемирным банком, ООН и ЕС разрабатывает масштабный план по реанимации экономики в секторе Газа, заявила РИА Новости госминистр Палестины по РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:21

2024-08-29T04:21

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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Палестина вместе со Всемирным банком, ООН и ЕС разрабатывает масштабный план по реанимации экономики в секторе Газа, заявила РИА Новости госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин. "В сотрудничестве со Всемирным банком, ООН и ЕС ведется работа над запуском масштабной программы экономического и социального развития. Также идет подготовка детальных планов по различным секторам", - сказала Агабекян-Шахин, отметив, что правительство Палестины подготовило план по реанимации сектора Газа во всех сферах. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,5 тысяч, пострадали более 93,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240828/gaza-1968926932.html

https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html

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