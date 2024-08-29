https://ria.ru/20240829/palestina-1969100243.html
Палестина призвала международное сообщество оказать давление на Израиль
Палестина призвала международное сообщество оказать давление на Израиль - РИА Новости, 29.08.2024
Палестина призвала международное сообщество оказать давление на Израиль
Палестина призывает международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы палестинский лидер Махмуд Аббас смог посетить сектор Газа, заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:19
2024-08-29T03:19
2024-08-29T03:19
в мире
израиль
палестина
махмуд аббас
рияд аль-малики
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:241:3176:2027_1920x0_80_0_0_337690c7b4f1a2833eda5f5df1b2d710.jpg
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Палестина призывает международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы палестинский лидер Махмуд Аббас смог посетить сектор Газа, заявила РИА Новости госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин. Ранее портал Walla со ссылкой на источники сообщил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) запросила у израильских властей разрешение для Аббаса посетить в ближайшее время Газу. Позже советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики заявил РИА Новости, что Израиль отказал Аббасу в посещении сектора Газа. "Мы будем двигаться ради совершения визита президента Махмуда Аббаса в сектор Газа. Была сформирована палестинская комиссия для работы и организации этого визита в сектор Газа. Мы просим международное сообщество оказать давление на Израиль для обеспечения успешного визита президента Аббаса", - сказала Агабекян-Шахин. Госминистр добавила, что власти Палестины сообщили всем ее послам и представителям о необходимости действий во всех странах и на всех уровнях для мобилизации международной поддержки в этой инициативе.
https://ria.ru/20240829/gaza-1969089969.html
https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dae2ea97e7b133acc75fcedc5bf80df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, рияд аль-малики, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Палестина призвала международное сообщество оказать давление на Израиль
Палестина призвала оказать давление на Израиль, чтобы Аббас смог посетить Газу